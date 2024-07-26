Правительство утвердило обязательные для предустановки на смартфоны программы

Правительство утвердило новый перечень российских программ, обязательных для предустановки в 2025 году на смартфоны, планшеты, моноблоки, ПК и телевизоры с функцией Smart. Об этом 26 июля сообщается на сайте правительства.

В список вошли 19 программ для смартфонов и планшетов. Среди них: поисковик, навигаторы, программы для доступа к соцсетям, магазин приложений RuStore, мессенджер, почтовая служба, голосовой помощник, платежный сервис «Мир», «Госуслуги» и прочие. На компьютеры и моноблоки перечнем предусмотрены браузер, офисное программное обеспечение и антивирус.

Что касается Smart TV, для предустановки новым распоряжением закреплено 18 программ, в числе которых программы для доступа к интернету и социальным сетям и видеосервисы.

Соответствующий документ будет опубликован, добавили в сообщении.

Закон об обязательной предустановке программ на продаваемые в России гаджеты вступил в силу в апреле 2021 года. Перечень приложений подбирает Минцифры. Ведомством рассматриваются популярные сервисы с аудиторией свыше 500 тыс. пользователей в год. В свою очередь, пользователи могут самостоятельно выбирать, какой программой им пользоваться.

В конце мая директор центра компетенций по информационной безопасности холдинга Т1 Виктор Гулевич назвал ряд случаев, в которых не стоит обновлять ПО на смартфоне или компьютере. Он предупредил, что при обновлении меняются количество и частота получения данных владельца гаджета.