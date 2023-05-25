Эксперт назвал причины не обновлять ПО на телефоне и компьютере

В ряде случаев не стоит обновлять программное обеспечение (ПО) на смартфоне или компьютере. Об этом в четверг, 25 мая, рассказал агентству «Прайм» директор центра компетенций по информационной безопасности холдинга Т1 Виктор Гулевич.



В первую очередь он отметил ПО, которое прекратил поддерживать его производитель.

«После обновления операционной системы решение может работать нестабильно, и вы потеряете необходимый функционал», — рассказал эксперт.



Специалист посоветовал не скачивать обновления из недостоверных источников. По его словам, есть целые сообщества неофициальных разработчиков, которые вносят свои доработки в программное обеспечение. Этим часто пользуются злоумышленники и вносят в операционную систему вредоносный код.

Гулевич добавил, что при обновлении ПО разработчик часто просит дать согласие на новую политику конфиденциальности. Таким образом меняется количество и частота получения данных владельца гаджета. Специалист заключил, что пользователь должен сам решать, нужно ли ему это.

Ранее, 24 мая, в пресс-службе «Лаборатории Касперского» заявили, что хакеры начали вмешиваться в переписки с людьми, с которыми пользователи до этого вели беседу, для рассылки вредоносных программ.