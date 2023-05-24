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Хакеры начали рассылать вирусы в переписках пользователей

Хакеры начали вмешиваться в переписки с реальными людьми для рассылки вредоносного ПО
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Хакеры начали вмешиваться в переписки с людьми, с которыми пользователи до этого вели беседу, для рассылки вредоносных программ. Об этом 24 мая сообщили ТАСС в пресс-службе «Лаборатории Касперского».

«Особенность этой массовой рассылки в том, что сообщения приходят якобы от людей, с которыми получатели уже вели деловую переписку», — рассказали агентству.

По словам специалистов, злоумышленники добавляются в уже имеющийся диалог пользователей, указывая в теме письма о наличии в сообщении важной информации, в том числе записи аудиоконференции, детали по проекту или данные по какой-то встрече. Во всех таких письмах добавлена ссылка с вредоносным ПО — троянец-загрузчик PikaBot.

В мае эксперты раскрыли волну кибератак на корпоративных пользователей российских организаций. Пик атак произошел с 15 по 18 мая, где были выявлены почти пять тыс. таких писем.

Также хакеры могут загрузить более мощный вредоносный файл вместо PikaBot, предупредили специалисты.

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Ранее, 23 мая, компания по управлению цифровыми рисками Bi.Zone сообщила, что хакерская группировка Sneaking Leprechaun за последний год атаковала более 30 организаций из России и Белоруссии с целью получения выкупа.

Отмечается, что в числе жертв также есть компании из сфер промышленности, финансов, логистики, медицины, а также государственные структуры, многие из которых занимаются разработкой и интеграцией программного обеспечения. По данным экспертов, члены Sneaking Leprechaun взламывали серверы и проникали в инфраструктуру организаций.

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