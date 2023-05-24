Хакеры начали рассылать вирусы в переписках пользователей

Хакеры начали вмешиваться в переписки с людьми, с которыми пользователи до этого вели беседу, для рассылки вредоносных программ. Об этом 24 мая сообщили ТАСС в пресс-службе «Лаборатории Касперского».

«Особенность этой массовой рассылки в том, что сообщения приходят якобы от людей, с которыми получатели уже вели деловую переписку», — рассказали агентству.

По словам специалистов, злоумышленники добавляются в уже имеющийся диалог пользователей, указывая в теме письма о наличии в сообщении важной информации, в том числе записи аудиоконференции, детали по проекту или данные по какой-то встрече. Во всех таких письмах добавлена ссылка с вредоносным ПО — троянец-загрузчик PikaBot.

В мае эксперты раскрыли волну кибератак на корпоративных пользователей российских организаций. Пик атак произошел с 15 по 18 мая, где были выявлены почти пять тыс. таких писем.

Также хакеры могут загрузить более мощный вредоносный файл вместо PikaBot, предупредили специалисты.

Ранее, 23 мая, компания по управлению цифровыми рисками Bi.Zone сообщила, что хакерская группировка Sneaking Leprechaun за последний год атаковала более 30 организаций из России и Белоруссии с целью получения выкупа.

Отмечается, что в числе жертв также есть компании из сфер промышленности, финансов, логистики, медицины, а также государственные структуры, многие из которых занимаются разработкой и интеграцией программного обеспечения. По данным экспертов, члены Sneaking Leprechaun взламывали серверы и проникали в инфраструктуру организаций.