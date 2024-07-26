Экс-директор «Ленфильма» Щербаков скрылся в Турции в октябре 2023 года

Бывший генеральный директор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков, заочно арестованный по обвинению в вымогательстве, скрылся в Турции 25 октября 2023 года.

Согласно данным материалов дела, которые есть в распоряжении «Известий», Щербаков вылетел из аэропорта Внуково рейсом ТК-420 в Стамбул. При этом информация о его возвращении на территорию России отсутствует.

Тверской суд Москвы заочно арестовал Щербакова по делу о вымогательстве 14 марта 2024-го. Следователь и прокурор на заседании поддержали ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения. Как отметила представитель прокуратуры, Щербаков скрылся от следствия, в связи с чем заочный арест необходим для его международного розыска и дальнейшей передачи России.

До этого, 11 марта, сообщалось, что экс-глава «Ленфильма» объявлен в розыск, сторона обвинения запросила его заочный арест по делу о вымогательстве. На официальном портале судов общей юрисдикции Москвы отмечалось, что его делу присвоена категория «об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (п. 1 ч. 2 ст. 29 УПК РФ; ст. 108 УПК РФ)».

Щербаков был объявлен в розыск 19 февраля. В тот же день в пресс-службе киностудии заявили, что данную информацию не комментируют, но уточнили, что экс-глава компании находился в отпуске до 29 февраля.