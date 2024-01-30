Прошло не по маслу: что произошло с владельцем бренда «Олейна»

Бизнесмен Карен Ванецян был задержан в Москве, однако затем отпущен на свободу, сообщили «Известиям» источники в правоохранительных органах. Сотрудники полиции установили его личность, выяснили, что он является гражданином России, а значит выдаче Армении, объявившей его в розыск, не подлежит, пояснил собеседник издания. Ранее факт нахождения Ванецяна под стражей опровергли его адвокаты. При этом источники «Известий» подтвердили, что владелец швейцарского холдинга Exoil Group и компании ООО «Агроинвест» (ей принадлежат бренды масла «Олейна» и Ideal) задерживали 28 января в центре Москве при помощи системы видеомониторинга. На родине он подозревается в отмывании денег в пользу бывшего посла Армении в Ватикане.

Попал в кадр

Правоохранительные органы России 28 января задержали бизнесмена Карена Ванецяна в Москве, однако после проверки личности отпустили — об этом «Известиям» рассказал источник в правоохранительных органах. «Выяснилось, что он гражданин Российской Федерации и выдаче в Армению [которая объявила его в розыск] не подлежит», — пояснил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что владельца швейцарского холдинга Exoil Group (занимается торговлей и переработкой подсолнечника и других культур) Карена Ванецяна задержали благодаря системе распознавания лиц. Вечером 29 января группа его адвокатов выступила с заявлением, что информация о заключении бизнесмена под стражу в РФ не соответствует действительности.

Бизнесмен известен, в частности, тем, что в январе 2023 года выкупил российский бизнес крупного мирового агротрейдера Bunge — ООО «Бунге-СНГ». На тот момент компания владела популярными брендами подсолнечного масла «Олейна» и Ideal. Чуть позже владельцем бренда стала компания «Агроинвест», которую Ванецян контролирует через зарегистрированную в Гонконге фирму Grenaldi Limited.

По информации «Известий», помимо российского гражданства, Ванецян имеет паспорта Армении и Швейцарии. Его ареста требовали власти Армении — они объявили его в розыск за отмывание 14,5 млрд драм (почти 3,5 млрд рублей. — «Известия»).

Прокуратура Армении возбудила дело в отношении Ванецяна 1 ноября 2023 года, а через три дня Антикоррупционный суд республики заочно арестовал его. Согласно позиции обвинения, Ванецян был бенефициаром кипрской компании и через нее в 2018 году приобрел 12,5% акций Зангезурского медно-молибденового комбината за $15 млн. Однако, по оценкам прокуратуры, фактическая стоимость пакета акций составляла почти $35 млн.

По данным ведомства, акции фактически принадлежали бывшему послу Армении в Ватикане Микаэлу Минасяну. Он занимал пост полномочного посла при Святом Престоле с 2012 по 2018 год и по законам Армении не имел права заниматься предпринимательской деятельностью. В августе 2023 года в отношении Минасяна возбудили дело о легализации имущества в особо крупном размере, добытого преступным путем на 1,3 млрд драм — около 288 млн рублей.

Следствие утверждает, что Ванецян приобрел акции на выгодных для себя условиях и одновременно исказил их «преступное происхождение», замаскировав под законную гражданскую сделку, считают в прокуратуре республики.

Экстрадиция и наказание

Согласно уголовному законодательству Армении, наказание по статье об отмывании денег предусматривает от шести до 12 лет лишения свободы.

Если бы у него не было российского паспорта, Ванецян мог быть выдан Армении в течение месяца, считает адвокат Максим Калинов. Однако, если факт наличия гражданства РФ подтвердится, решение о выдаче останется на усмотрение прокуратуры.

— Россия имеет право выдавать преступников в соответствии с международным договором, — сказал он. — Следует также отметить, что согласно статье 462 УПК РФ, если Россия примет решение о передаче подозреваемого Армении, то республика должна дать гарантию того, что Ванецян не будет передан третьей стороне.

По словам Максима Калинова, решение о выдаче принимает генеральный прокурор или его заместитель в течении десяти суток, еще некоторое время займет организационный процесс.

В случае Ванецяна препятствием для выдачи станет наличие у него российского гражданства помимо армянского, так как Россия не выдает своих граждан, напомнил «Известиям» адвокат Андрей Гривцов.

Экстрадиция возможна только в том случае, если информация о наличии гражданства РФ у Ванецяна не подтвердится.

— В этом случае, при рассмотрении вопроса о выдаче иностранного гражданина, совершившего преступление в другой стране, Генпрокуратура рассматривает несколько основных факторов. Среди них — предусмотрено ли в российском уголовном законодательстве наказание за совершение аналогичного деяния, предусматривает ли преступление лишение свободы, а также не преследуется ли лицо по политическим мотивам, — сказал он.