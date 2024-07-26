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Депутат Немкин назвал перегревание телефона и эхо признаками прослушки

Депутат Немкин: перегревание телефона, шум и эхо могут быть признаками прослушки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Признаками прослушивания телефона при помощи шпионского программного обеспечения могут быть быстрое перегревание гаджета, шумы и эхо во время звонков. Об этом 26 июля рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

Также он упомянул повышенное потребление мобильного трафика. Депутат напомнил, что для обеспечения безопасных данных пользователя надо проверять смартфон на наличие прослушки.

«В первую очередь я рекомендую обращать внимание на необычное поведение устройства. Если ваш телефон разряжается быстрее обычного, часто перегревается или вы замечаете странные шумы и эхо во время звонков, это может указывать на наличие шпионского ПО», — сказал он «РИА Новости».

Если наблюдаются эти признаки, то есть процессы, которые постоянно работают в фоновом режиме, передавая данные злоумышленникам, отметил депутат.

Владельцу гаджета надо проверить использование мобильных данных, так как шпионские программы часто передают собранную информацию через интернет, что повышает объем мобильного трафика.

«В настройках смартфона можно посмотреть статистику использования данных за последние месяцы. Если вы заметили резкое увеличение трафика, это может быть признаком активности шпионского ПО. Также стоит обратить внимание на то, какие приложения потребляют больше данных, чем обычно», — заключил он.

Шпион в смартфоне: россиян предупредили об опасных мобильных приложениях
Они могут заниматься прослушиванием, воровать личные данные и деньги

В марте сообщалось, что Национальная прокуратура Польши незаконно прослушивала чиновников и политиков с помощью специального программного обеспечения Hermes.

Шпионское программное обеспечение Pegasus, разработанное израильской фирмой NSO Group, использовалось для взлома телефонов политиков, журналистов, правозащитников и бизнесменов по всему миру. Данные на этот счет были обнародованы в 2021 году по результатам журналистского расследования.

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