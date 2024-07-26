Власти Черниговской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры

На Украине в городе Нежине Черниговской области был поврежден инфраструктурный объект в результате взрывов. Об этом сообщил 26 июля глава военной администрации региона Вячеслав Чаус.

«Попадание в объект инфраструктуры <…>», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, в результате взрывов было повреждено здание общежития. Уточняется, что ночью в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Вскоре ее отменили.

Минобороны России ситуацию не комментировало.

Ранее, 25 июля, в городе Сумы прогремел взрыв. До этого сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне.

24 июля власти Харькова сообщили о мощных взрывах в городе. Уточнялось, что детонация произошла в районе инфраструктурного объекта. Также в среду украинские СМИ проинформировали о взрыве на нефтебазе в Измаиле Одесской области. Там повреждения получили судоремонтный завод и порт.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.