Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

На северо-востоке Украины в городе Сумы прогремел взрыв. Об этом 25 июля сообщил телеканал «Общественное».

«В Сумах был слышен звук взрыва», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

До этого сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне, добавляет «Газета.ru».

В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Накануне глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин заявил, что на складах в Полтавской области в результате взрыва произошел пожар. Он уточнил, что в результате ЧП зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

24 июля власти Харькова сообщили о мощных взрывах в городе. Уточнялось, что детонация произошла в районе инфраструктурного объекта. Также в среду украинские СМИ проинформировали о взрыве на нефтебазе в Измаиле Одесской области. Там повреждения получили судоремонтный завод и порт.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.