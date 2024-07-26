Уголовное дело возбудили после гибели рабочего на предприятии на Ямале

Один человек погиб при происшествии на одном из месторождений на Ямале, возбуждено уголовное дело. Об этом 26 июля сообщили в следственном управлении СК по региону.

«Возбуждено уголовное дело по факту происшествия на одном из газодобывающих предприятий по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть граждан»)», — говорится в сообщении СК в Telegram.

По данным следствия, сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы в ночь на 26 июля. В настоящее время на месте проводятся следственные действия.

О смерти рабочего на предприятии по добыче газа в Ямало-Ненецком автономном округе ранее в пятницу «Известиям» сообщили в МЧС. По данным ведомства, на месторождении произошел взрыв, повлекший пожар, в результате есть погибший, еще восемь человек получили травмы. Возгорание локализовано, ему присвоен II ранг.