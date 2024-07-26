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Один человек погиб при взрыве на предприятии по добыче газа в ЯНАО

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Фото: Getty Images/Hristo Vladev
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Взрыв произошел на предприятии по добыче газа в Ямало-Ненецком автономном округе. Один человек погиб, еще восемь получили травмы. Об этом сообщили в главном управлении МЧС РФ по региону26 июля.

«Произошел взрыв в цеху переработки конденсата. Пожар локализован, открытое горение локализовано. Пожару был присвоен II ранг сложности», — сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

В МЧС отметили, что состояние пяти пострадавших уточняется, трое госпитализированы в Новоуренгойскую больницу.

По характеру травм известно, что один пострадавший получил термические ожоги.

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27 июня МЧС РФ сообщало о пожаре на складе в Ярославской области. Огонь бушевал на площади 4,8 тыс. кв. м, из-за чего частично обрушилась кровля.

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