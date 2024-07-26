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Жителя Приморья осудили за подготовку контрабанды бивней мамонта и моржа

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Фото: t.me/proc_phk
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Суд вынес приговор жителю Хабаровского края за подготовку к контрабанде бивней мамонта и моржа на сумму свыше 54 млн рублей. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Мужчину признали виновным в приготовлении к контрабанде культурных ценностей (ч. 1 ст. 30, п.«в», ч. 2 ст. 226.1 УК РФ).

«В суде установлено, что в июле прошлого года мужчина вступил в преступный сговор с двумя иностранными гражданами для незаконного перемещения через государственную границу РФ и продажи бивней мамонта и моржа и их фрагментов», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что первую партию культурных ценностей он должен был поместить на заранее приготовленное соучастниками плавательное судно на берегу реки Биры. Однако довести свои преступные намерения до конца мужчина не смог, так как подготовленные к контрабанде 56 бивней мамонта и 219 бивней моржа были обнаружены и изъяты сотрудниками правоохранительных органов.

Суд назначил виновному наказание в виде трех лет заключения условно с испытательным сроком в два года и штраф в размере 300 тыс. рублей.

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Ранее, 1 июля, в Хабаровске задержали местную жительницу с 50 кг черной икры. Задержанная объяснила, что более 50 кг икры она якобы нашла на окраине села Булава в Ульчском районе Хабаровского края. О том, что биоресурсы запрещены к обороту, она знала, однако решила забрать их, чтобы угостить родных и друзей. Эту версию проверят в ходе дознания.

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