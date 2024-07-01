Реклама
Прямой эфир
Мир
Венгрия стала председателем Совета ЕС до конца 2024 года
Мир
Летчикам авиабазы ВВС США в Германии ограничили ношение формы
Общество
Минобороны в июне подало 23 иска к Военно-строительной компании
Мир
Партия Ле Пен «Национальное объединение» победила в первом туре выборов во Франции
Мир
Депутат рады предрек новый майдан из-за проблем с электричеством на Украине
Мир
На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Херсонской области
Армия
Сальдо сообщил об отбитых попытках ВСУ прорваться на левый берег Днепра
Общество
В ТМХ назвали причину расцепления вагонов поезда на МЦД-3
Мир
Журналистам «Известий» отказали в аккредитации на саммит НАТО в Вашингтоне
Мир
В США предупредили об угрозе обороноспособности из-за увеличения госдолга
Армия
Российские специалисты изучают систему наведения и коррекции полета ракет ATACMS
Мир
Столтенберг заявил о поддержке США Украины при любом президенте
Общество
Синоптики пообещали москвичам до +33 градусов жары без осадков 1 июля
Мир
Экс-министр благосостояния Латвии Петравича раскритиковала закон об однополых браках
Мир
Маск заявил о влиянии когнитивных проблем Байдена на сплоченность американцев
Общество
ФАС согласовала цену на первый отечественный препарат для лечения сахарного диабета
Происшествия
В Хабаровске задержали местную жительницу с 50 кг черной икры

В Хабаровске задержали местную жительницу с 50 кг черной икры

0
Фото: МВД РФ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полицейские в Хабаровске задержали 57-летнюю женщину, перевозившую 111 контейнеров с черной икрой, сообщила 1 июля в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В Хабаровске мои коллеги задержали подозреваемую в незаконном обороте биоресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации», — отметила она.

Задержанная объяснила, что более 50 кг икры она якобы нашла на окраине села Булава в Ульчском районе Хабаровского края. О том, что биоресурсы запрещены к обороту, она знала, однако решила забрать их, чтобы угостить родных и друзей. Эту версия проверят в ходе дознания.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ»).

«В отношении задержанной избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавила представитель МВД.

Дают добро: как пассажиры международных рейсов пытаются обмануть таможню
«Челноки» пытаются незаконно ввозить в РФ ювелирные изделия, а вывозить — наличные

Ранее, в апреле, сотрудники Уссурийской таможни пресекли попытку вывоза 13 зубов краснокнижного кашалота в КНР. Они были найдены у туриста из РФ, а также в мусорных баках санузлах пункта пропуска в Приморье. Экспертиза показала, что зубы представляют собой культурную ценность, их охраняет конвенция CITES.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024