В Хабаровске задержали местную жительницу с 50 кг черной икры

Полицейские в Хабаровске задержали 57-летнюю женщину, перевозившую 111 контейнеров с черной икрой, сообщила 1 июля в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В Хабаровске мои коллеги задержали подозреваемую в незаконном обороте биоресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации», — отметила она.

Задержанная объяснила, что более 50 кг икры она якобы нашла на окраине села Булава в Ульчском районе Хабаровского края. О том, что биоресурсы запрещены к обороту, она знала, однако решила забрать их, чтобы угостить родных и друзей. Эту версия проверят в ходе дознания.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ»).

«В отношении задержанной избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавила представитель МВД.

Ранее, в апреле, сотрудники Уссурийской таможни пресекли попытку вывоза 13 зубов краснокнижного кашалота в КНР. Они были найдены у туриста из РФ, а также в мусорных баках санузлах пункта пропуска в Приморье. Экспертиза показала, что зубы представляют собой культурную ценность, их охраняет конвенция CITES.