Артиллеристы расчета РСЗО «Ураган» забросали ВСУ листовками с призывами сдаться

Военнослужащие артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки войск «Центр» выполнили стрельбу 220-миллиметровыми агитационными снарядами по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Минобороны 26 июля показало, как готовились и отправлялись агитснаряды, которые заставляют украинских военных сдаваться в плен.

Артиллеристы ВС РФ выдвинулись в район боевого применения и произвели пуски подготовленными реактивными агитационными снарядами калибра 220 мм по позициям ВСУ на удалении более 25 км.

«Вот такие листовки будут считаться пропуском к нам. Боец ВСУ, нашедший листовку и взявшей ее в руки, может спокойно идти к нам, его примут и сохранят жизнь», — рассказал командир батареи с позывным Красноярск.

Агитационные снаряды представляют собой реактивные боеприпасы, в которых вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества загружены рулоны с агитационными листовками.

Каждый снаряд содержит в себе более 4 тыс. листовок формата А5 с призывом к добровольному сложению оружия и сдаче их в плен ради сохранения жизни и возвращения домой. Также боеприпас имеет отличительный от обычных снарядов красный цвет, а взрыватель — таймер срабатывания, который настраивается в зависимости от дальности цели.

Пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Булий, который с агитлистовкой вышел к российским военнослужащим, рассказал, что в мирной жизни сеял зерно, собирал урожаи, когда ранним утром за ним приехали из территориального центра комплектования (ТЦК) и повезли в Житомир.

«Они посылают нас на мясо. Приехали, выкинули нас, как собак, и всё. Говорили нам, держитесь ребята, всё хорошо. Нам сказали дорогу охранять. Мы там выкопали на позиции два окопа, и нас вернули назад на другую позицию, с которой мы убежали. Я спрятался, перебежал дорогу — там канава глубокая. Я по той канаве немного пробежал, нашел бумажку и увидел, что можно на российскую сторону перейти. Я так и сделал», — поделился пленный солдат ВСУ.

Использование специальных агитационных снарядов для стрельбы из РСЗО «Ураган» позволяет нанести мощный морально-психологический удар по военнослужащим ВСУ на боевых позициях с тем, чтобы подорвать боеготовность личного состава противника.

21 июля в Минобороны сообщили, что подразделениям группировки российских войск «Днепр» ежедневно сдаются в плен боевики ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области. Всем сложившим оружие гарантируется гуманное отношение и возможность вернуться домой живыми, напомнило российские военное ведомство.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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