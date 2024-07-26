В РФ пройдет акция памяти по погибшим в Донбассе детям

День памяти детей — жертв войны в Донбассе пройдет в России 27 июля. Дату учредили власти Донецкой Народной Республики (ДНР) в 2022 году, а вдохновителем ее стал военкор «Известий» Семен Еремин, который погиб весной этого года при атаке дронов ВСУ.

В 2016 году военкор Семен Еремин предложил создать мурал с профилем его дочери и хэштегом #101 на территории Донецкого аэропорта. Число 101 символизировало количество погибших на тот момент детей. С тех пор погибших ребят стало больше в три раза — 330 человек.

В тот год аэропорт находился в зоне досягаемости артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ), и для выполнения задачи военкор «Известий» отправился туда со стрингером и художником из числа ополченцев.

Подготовка заняла два дня, а на выполнение работы ушло несколько часов. Группа попала под обстрел, но свою задачу выполнила. Мурал с портретом дочери Еремина в аэропорту до сих пор цел.

27 июля МИЦ «Известия» запустит акцию #101/330, а телеканал «Известия» в субботу покажет ролик, рассказывающий историю жизни и гибели ребят.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Время вспомнить: «Известия» почтят память детей — жертв войны в Донбассе