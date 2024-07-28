Засушить цены: как урожай повлияет на инфляцию

Июль и частично июнь в России оказались жаркими и довольно сухими. В особенности это касается наиболее важных сельскохозяйственных районов России — Черноземья и юга. Несмотря на это, пока существенных рисков для объемов урожая не фиксируется по подавляющему большинству культур. О том, каков будет урожай 2024 года, какие отрасли находятся на подъеме, а какие испытывают трудности и как продукция этого года повлияет на инфляцию в стране, — в материале «Известий».

Сразу несколько температурных рекордов было побито на юге страны в этом июле, притом что и в центре погода была значительно теплее нормы. Одновременно уровень осадков пока намного ниже обычного для этого месяца. Комбинация этих факторов, как правило, негативно сказывается на урожае большинства культур. Достаточно вспомнить 2010 год, когда рекордная жара и сухая погода привели к обвалу производства растениеводческой продукции почти в полтора раза. Это был самый крупный спад с начала века.

Убрали вдвое быстрее

Что на этот раз? Засуха всё же далека от показателей 2010 года. И говорить о каком-то значительном провале не приходится. На 22 июля было собрано 50 млн т зерновых, что в два раза больше показателя прошлого года на ту же дату. При этом пшеницы было убрано 44 млн т против 19 млн т в 2023-м. В некоторых регионах сбор озимой пшеницы уже завершен — например, в Краснодарском крае. Засуха может быть не самым благоприятным фактором для урожая в принципе, но отсутствие дождей положительно влияет на скорость уборки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Урожайность пшеницы в этом году, видимо, снизится. Заметное ее падение зафиксировано, в частности, в регионах Черноземья — Курской, Белгородской, Воронежской областях. В то же время в Краснодарском крае есть некоторый рост урожайности, но пока регион выглядит одним из исключений. С качеством зерна ситуация неопределенная. Некоторые хозяйства докладывают о снижении доли протеина, другие фиксируют то же содержание белков, что и в прошлом году, или даже большее.

В целом Минсельхоз прогнозирует по итогам года 132 млн т зерна, из которых на пшеницу придется около 86 млн т. Это хороший результат, но существенно меньше прошлогоднего показателя (около 147 млн т с новыми регионами). Прогноз еще будет корректироваться по мере поступления информации о результатах сбора урожая.

По словам гендиректора института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, в Южном федеральном округе ожидается снижение урожая пшеницы примерно на 5–7 млн т по сравнению с прошлым годом — 32 млн вместо 38,5 млн.

— Будет спад в сборах кукурузы, подсолнечника, сои и других культур. По центру страны основной удар был нанесен весной в ходе заморозков. Там ожидаем возвращение урожайности от сверхвысокой прошлого года к средней многолетней, — комментирует эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Урожай зерна ожидаемо будет ниже прошлогоднего, но его объема окажется вполне достаточно для удовлетворения внутренних потребностей и поставок на экспорт, отмечает ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики ИПЭИ Президентской академии Денис Терновский. По его словам, динамика по регионам неравномерна: если в Краснодарском крае урожайность озимой пшеницы возросла в сравнении с прошлым годом, то по мере смещения уборки на север страны динамика урожайности ухудшается.

Надежда на теплицы

С плодоовощной продукцией ситуация более сложная. К примеру, урожай томатов открытого грунта может снизиться на 10–15% из-за слишком жаркой и сухой погоды в основных регионах производства (это прежде всего ЮФО, Крым и юг Черноземья). По картофелю прогнозы смешанные: часть участников индустрии и экспертов считают, что показатели останутся на уровне прошлого года (8,6 млн т за вычетом подсобных хозяйств). Минсельхоз ожидает более скромных результатов — 7,3 млн т. В целом стоит отметить, что возможные низкие урожаи для овощей открытого грунта (в частности, томатов) будут компенсированы хорошими показателями для тепличной продукции. Во всяком случае, сами овощеводы в этом уверены.

Скорее всего, мы увидим некоторый спад по многим позициям фруктов. Так, яблок будет собрано примерно на 15% меньше, чем в прошлом году, считают в Минсельхозе. Тут ключевую роль сыграли заморозки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По словам Дениса Терновского, впрочем, потери от весенних заморозков в центральных регионах должны быть в значительной степени компенсированы ростом урожаев на юге.

— В целом провалов ни по каким культурам не ожидается. На фоне сложных погодных условий текущего года это можно рассматривать как достижение аграриев, — говорит спикер.

Как отметил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин, заморозки всё еще аукаются российскому сельхозсектору.

— В середине мая несколько регионов Центральной России ввели режим чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве. Значительная часть урожая зерновых вымерзла во время резкого похолодания в начале мая. Тогда, по данным Минсельхоза, повреждения от погодных условий только по зерну можно оценить в 3–5 млн га, поэтому Россия снизила прогноз урожая зерновых, — указал собеседник.

Он добавил, что последовавший затем рост цен на зерно довольно быстро развернулся и к июлю стоимость зерна вернулась на ценовые минимумы года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Еще в конце весны в Минсельхозе РФ заявили, что погибшие посевы будут пересеяны, ведь для этого имеются все необходимые ресурсы. Это означает, что часть потерь российские аграрии смогут вернуть в предстоящем сезоне, поэтому уже в начале июня стало понятно, что не стоит ждать мирового скачка цен на зерно. Тем более что к началу лета в России имелись запасы зерна почти в 50 млн т.

Свекла и инфляция

Вопрос цен в нашем случае является ключевым. Традиционно в августе и начале сентября в России фиксировались летняя дефляция или, по крайней мере, резкое торможение цен, вызванное сбором урожая. В нынешних нервозных с точки зрения инфляции условий на хороший урожай возлагаются особые надежды. Но не исключено, что в этом году такого ценового спада не будет.

— Инфляция в России к середине года разгоняется, — отмечает Потавин. — В июне общий рост цен составил 0,74% м/м (по данным Банка России). То есть годовые темпы инфляции составили 9,2%. При этом рост продовольственных цен — 0,97% к предыдущему месяцу. Для сравнения: непродовольственная инфляция сейчас относительно стабильна и находится на уровне 0,39% м/м.

Он добавил, что продовольственные цены растут в полтора раза интенсивнее приемлемых темпов. К примеру, индекс мировых продовольственных цен ФАО, рассчитываемый в долларах США, в июне показал нулевую динамику и зафиксировал за год снижение на минус 2,1%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков