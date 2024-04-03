Урожайный резон: прибыль производителей яиц и овощей в 2023-м выросла втрое

Производители воспользовались ростом цен на тепличные овощи и яйца в конце прошлого года, чтобы существенно нарастить прибыль. Их рентабельность увеличилась втрое по сравнению с 2022-м: с 8,5 до 27,5% для изготовителей овощей и с 8 до 23% — яиц . Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомились «Известия». Резко подскочившая стоимость продукции подтолкнула Минсельхоз обнулить ввозные пошлины на эти импортные товары. ФАС уже сообщила, что проверит крупные торговые сети в некоторых регионах на предмет ценового сговора .

Резкий скачок

Росстат опубликовал данные по рентабельности компаний разных секторов по итогам 2023-го по сравнению с 2022 годом , «Известия» ознакомились с ними. Статистика свидетельствует, что в прошлом году прибыльность сельского и лесного хозяйства увеличилась на 2,7 п.п., до 23,9%, растениеводства и животноводства — на 2,3 п.п., до 22,3% . Также служба зафиксировала, что рост у производителей яиц и овощей закрытого грунта был достаточно динамичным — рентабельность изменилась почти в три раза . Так, в птицеводстве этот показатель составил 23% в 2023 году против 8,2% в 2022-м, в овощеводстве — 27,5% против 8,5% соответственно .

Речь идет о продукции, которая в 2023-м резко подорожала: так, по данным Генпрокуратуры, цена на яйца за год выросла на 40%. Торговые сети поясняли, что в конце года из продажи пропала дешевая категория товара за 60–70 рублей, в магазинах остались более дорогие — стоимостью 90–110 рублей . Изготовители тогда утверждали, что не могут обеспечить нужный уровень производства в условиях ажиотажного спроса, во многом созданного искусственно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Эта ситуация потребовала от правительства дополнительных регуляторных мер: в конце года Минсельхоз обнулил импортные пошлины на эту продукцию с начала и до середины 2024-го . Поставки ожидали из Азербайджана и Турции. Но этим дело не ограничилось: в конце прошлого года ФАС проверила крупнейших производителей яиц, а 1 апреля стало известно об аналогичных действиях в отношении крупных торговых сетей . В обоих случаях антимонопольщиков интересует наличие сговора между компаниями .

«Известия» направили запросы в крупные торговые сети.

В прошлом году власти опасались повторения ситуации с яйцами уже на рынке овощей: ему грозил дефицит дешевой тепличной продукции. Тогда стоимость огурцов и помидоров в торговых сетях была значительно выше показателей предыдущего периода , рассказал источник в одной из компаний. Так, из магазинов пропал товар нижнего ценового сегмента за 80–90 рублей, средневзвешенная стоимость составляла около 400 рублей за 1 кг . И вновь Минсельхоз решил в начале 2024-го обнулить ввозную пошлину — теперь уже на томаты, она действует до середины года, ранее поясняли «Известиям» в ведомстве.

Рентабельность производителей овощей и яиц стала закономерным результатом ситуации на рынке, которая сложилась в IV квартале 2023 и в начале 2024 годов. Тогда возник определенный дефицит по яйцам и помидорам, которым изготовители смогли воспользоваться , сказал «Известиям» директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— По нашим данным, подтвержденным участниками рынка, с осени по зиму 2023 года закупочная стоимость розничной торговли выросла существенно больше, чем цены на полке по следующим категориям: яйца в закупке подорожали примерно на 90%, помидоры — на 64% , — отметил эксперт. — Сейчас мы видим, что ситуация на рынке восстанавливается , этому способствует начало сезона и снижение ввозных пошлин на эту продукцию.

Стабильная ситуация

— Российские предприятия агропромышленного комплекса сохраняют удовлетворительный уровень рентабельности благодаря широкому спектру мер государственной поддержки , — сказали «Известиям» в Минсельхозе. — Это позволяет им инвестировать в развитие своего бизнеса и дальнейшее увеличение объемов изготовления продукции .

По данным министерства, в 2023-м производство яиц увеличилось до 46,7 млрд штук (+1,2%) . Согласно рейтингу NTech-500, в топ-3 в категории «яйцо» по продажам в денежном выражении за прошлый год вошли бренды «Павловское» (9,3%), «Окское» (7,1%) и «Ко-Коль» (6,8%) . «Известия» обратились к ним за комментариями. По информации Росстата, урожай овощей защищенного грунта не изменился в 2023 году по отношению к 2022-му и составил 1,6 млн т . Продукция не брендирована.

Ценовая ситуация на продовольственном рынке сейчас стабильна , добавили в Минсельхозе. По некоторым социально значимым продуктам динамика отпускной стоимости ниже темпов инфляции. Так, например, у производителей томатов на конец марта в сравнении с концом 2023-го она был меньше на 8%, картофеля — на 15,2%, репчатого лука — на 28,3% . Снижаются отпускные цены и на птицеводческую продукцию. Так, для яиц первой и второй категорий они сократились на 7,7% и 5,5% соответственно .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— С учетом насыщения внутреннего рынка Минсельхоз не ожидает существенного роста цен на российские продукты в дальнейшем , — подчеркнули в ведомстве.

Рентабельность производства овощей в закрытом грунте напрямую зависит от многих факторов: доступность и цена материальных ресурсов, импортных комплектующих (их доля в теплицах превышает 70%), энергоресурсов и других, сказали «Известиям» в Национальном союзе производителей плодов и овощей. Кроме того, на нее влияет оптовая цена, на которую давят доступность иностранной продукции, ее стоимость, объемы и скорость поставок . Особенно это ярко отражается на томатах, где доля импорта составляет 35% , отметили в организации.

— По сути, рентабельность производства овощей в России восстановилась после пандемии, а также 2022 года, когда началась СВО, что напрямую отразилось на прибыльности. Так, эта норма в отрасли до ковида составляла около 16%, но затем упала до 6–8% и оставалась на этом уровне несколько лет. Сейчас она составляет около 25–27%, что, по сути, компенсирует ее низкий уровень в предыдущие годы , — пояснили в союзе.

Чистая рентабельность крупных торговых сетей уже много лет находится на уровне 2–3%, это на порядок ниже доходности большинства изготовителей , сказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев. По итогам 2023 года ситуация не изменилась, добавил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов