Урожайный резон: прибыль производителей яиц и овощей в 2023-м выросла втрое
Производители воспользовались ростом цен на тепличные овощи и яйца в конце прошлого года, чтобы существенно нарастить прибыль. Их рентабельность увеличилась втрое по сравнению с 2022-м: с 8,5 до 27,5% для изготовителей овощей и с 8 до 23% — яиц. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомились «Известия». Резко подскочившая стоимость продукции подтолкнула Минсельхоз обнулить ввозные пошлины на эти импортные товары. ФАС уже сообщила, что проверит крупные торговые сети в некоторых регионах на предмет ценового сговора.
Резкий скачок
Росстат опубликовал данные по рентабельности компаний разных секторов по итогам 2023-го по сравнению с 2022 годом, «Известия» ознакомились с ними. Статистика свидетельствует, что в прошлом году прибыльность сельского и лесного хозяйства увеличилась на 2,7 п.п., до 23,9%, растениеводства и животноводства — на 2,3 п.п., до 22,3%. Также служба зафиксировала, что рост у производителей яиц и овощей закрытого грунта был достаточно динамичным — рентабельность изменилась почти в три раза. Так, в птицеводстве этот показатель составил 23% в 2023 году против 8,2% в 2022-м, в овощеводстве — 27,5% против 8,5% соответственно.
Речь идет о продукции, которая в 2023-м резко подорожала: так, по данным Генпрокуратуры, цена на яйца за год выросла на 40%. Торговые сети поясняли, что в конце года из продажи пропала дешевая категория товара за 60–70 рублей, в магазинах остались более дорогие — стоимостью 90–110 рублей. Изготовители тогда утверждали, что не могут обеспечить нужный уровень производства в условиях ажиотажного спроса, во многом созданного искусственно.
Эта ситуация потребовала от правительства дополнительных регуляторных мер: в конце года Минсельхоз обнулил импортные пошлины на эту продукцию с начала и до середины 2024-го. Поставки ожидали из Азербайджана и Турции. Но этим дело не ограничилось: в конце прошлого года ФАС проверила крупнейших производителей яиц, а 1 апреля стало известно об аналогичных действиях в отношении крупных торговых сетей. В обоих случаях антимонопольщиков интересует наличие сговора между компаниями.
«Известия» направили запросы в крупные торговые сети.
В прошлом году власти опасались повторения ситуации с яйцами уже на рынке овощей: ему грозил дефицит дешевой тепличной продукции. Тогда стоимость огурцов и помидоров в торговых сетях была значительно выше показателей предыдущего периода, рассказал источник в одной из компаний. Так, из магазинов пропал товар нижнего ценового сегмента за 80–90 рублей, средневзвешенная стоимость составляла около 400 рублей за 1 кг. И вновь Минсельхоз решил в начале 2024-го обнулить ввозную пошлину — теперь уже на томаты, она действует до середины года, ранее поясняли «Известиям» в ведомстве.
Рентабельность производителей овощей и яиц стала закономерным результатом ситуации на рынке, которая сложилась в IV квартале 2023 и в начале 2024 годов. Тогда возник определенный дефицит по яйцам и помидорам, которым изготовители смогли воспользоваться, сказал «Известиям» директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров.
— По нашим данным, подтвержденным участниками рынка, с осени по зиму 2023 года закупочная стоимость розничной торговли выросла существенно больше, чем цены на полке по следующим категориям: яйца в закупке подорожали примерно на 90%, помидоры — на 64%, — отметил эксперт. — Сейчас мы видим, что ситуация на рынке восстанавливается, этому способствует начало сезона и снижение ввозных пошлин на эту продукцию.
Стабильная ситуация
— Российские предприятия агропромышленного комплекса сохраняют удовлетворительный уровень рентабельности благодаря широкому спектру мер государственной поддержки, — сказали «Известиям» в Минсельхозе. — Это позволяет им инвестировать в развитие своего бизнеса и дальнейшее увеличение объемов изготовления продукции.
По данным министерства, в 2023-м производство яиц увеличилось до 46,7 млрд штук (+1,2%). Согласно рейтингу NTech-500, в топ-3 в категории «яйцо» по продажам в денежном выражении за прошлый год вошли бренды «Павловское» (9,3%), «Окское» (7,1%) и «Ко-Коль» (6,8%). «Известия» обратились к ним за комментариями. По информации Росстата, урожай овощей защищенного грунта не изменился в 2023 году по отношению к 2022-му и составил 1,6 млн т. Продукция не брендирована.
Ценовая ситуация на продовольственном рынке сейчас стабильна, добавили в Минсельхозе. По некоторым социально значимым продуктам динамика отпускной стоимости ниже темпов инфляции. Так, например, у производителей томатов на конец марта в сравнении с концом 2023-го она был меньше на 8%, картофеля — на 15,2%, репчатого лука — на 28,3%. Снижаются отпускные цены и на птицеводческую продукцию. Так, для яиц первой и второй категорий они сократились на 7,7% и 5,5% соответственно.
— С учетом насыщения внутреннего рынка Минсельхоз не ожидает существенного роста цен на российские продукты в дальнейшем, — подчеркнули в ведомстве.
Рентабельность производства овощей в закрытом грунте напрямую зависит от многих факторов: доступность и цена материальных ресурсов, импортных комплектующих (их доля в теплицах превышает 70%), энергоресурсов и других, сказали «Известиям» в Национальном союзе производителей плодов и овощей. Кроме того, на нее влияет оптовая цена, на которую давят доступность иностранной продукции, ее стоимость, объемы и скорость поставок. Особенно это ярко отражается на томатах, где доля импорта составляет 35%, отметили в организации.
— По сути, рентабельность производства овощей в России восстановилась после пандемии, а также 2022 года, когда началась СВО, что напрямую отразилось на прибыльности. Так, эта норма в отрасли до ковида составляла около 16%, но затем упала до 6–8% и оставалась на этом уровне несколько лет. Сейчас она составляет около 25–27%, что, по сути, компенсирует ее низкий уровень в предыдущие годы, — пояснили в союзе.
Чистая рентабельность крупных торговых сетей уже много лет находится на уровне 2–3%, это на порядок ниже доходности большинства изготовителей, сказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев. По итогам 2023 года ситуация не изменилась, добавил он.
На фоне существенного роста отпускных цен поставщиков на куриное яйцо осенью прошлого года торговым сетям пришлось инвестировать в сдерживание этой динамики на полке. Так, в период увеличения стоимости этой продукции в конце 2023-го ритейлеры удерживали отрицательную наценку на товар категорий С1 и С2 на уровне 9%, рассказал эксперт. Сейчас ситуация выровнялась, цены на яйца стабилизировались, добавил он.