Те самые помидоры: ввозную пошлину на томаты планируют обнулить

Минсельхоз планирует обнулить ввозную пошлину на свежие томаты, она будет действовать в течение первого полугодия 2024-го , рассказали «Известиям» в ведомстве. Власти опасаются, что вслед за яйцами в РФ повторится ситуация с подорожанием овощей . Уже сейчас стоимость огурцов и помидоров в торговых сетях значительно выше прошлогоднего показателя , рассказал источник в одной из них. Сейчас средневзвешенная цена составляет около 400 рублей за кг, при этом в магазинах практически отсутствует продукция нижнего ценового сегмента в 80-90 рублей . Минсельхоз уже запросил у ритейлеров информацию о том, какие потребности у федеральных сетей в этой продукции , отметили в ведомстве.

Взялись за томаты

Мера коснется свежих и охлажденных томатов, квота на ввоз по нулевой пошлине составит 130 тыс. т , рассказали «Известиям» в ведомстве. При этом льгота не коснется томатов ребристой, продолговатой и вишневидной формы, среднеплодных и крупноплодных . Такой подход «будет способствовать насыщению внутреннего рынка и обеспечению потребителей свежими томатами по доступным ценам» , подчеркнули «Известиям» в министерстве. Сейчас пошлины на помидоры составляют 10-15% в зависимости от их вида .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Власти опасаются, что вслед за яйцами в РФ повторится ситуация с подорожанием овощей , рассказал изданию источник в одной из торговых сетей. Уже сейчас стоимость огурцов и помидоров в магазинах крупной торговли значительно выше прошлогоднего показателя. Средневзвешенная розничная цена на них составляет около 400 рублей за 1 кг , при этом в магазинах практически отсутствует продукция нижнего ценового сегмента — 80-90 рублей за 1 кг . Этот вопрос на прошлой неделе уже поднимали на совещаниях в Минсельхозе, рассказал собеседник издания.

В январе 2024 года розничная цена круглого томата составила от 161 рублей за 1 кг, годом ранее — 129 рублей за 1 кг , добавили «Известиям» в Плодоовощном союзе.

— Динамика отпускных цен на овощи соответствует сезонным тенденциям , — уверены в Минсельхозе. — Повышение цен на томаты и огурцы обусловлено переходом на продукцию защищенного грунта (тепличные), себестоимость которой значительно выше, а также увеличением поставок импортных овощей .

Ведомство ожидает, что весной 2024 года стоимость овощей начнет снижаться с поступлением на рынок нового урожая из парников .

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Цены растут и у производителей овощей. Так, по данным оперативного мониторинга Минсельхоза на 10 января 2024 года, изготовители продавали огурцы в среднем по 133,5 рубля за 1 кг, что на 14,1% выше прошлогоднего уровня, а томаты — по 127,4 рубля за 1 кг (+11,3%) .

— Минсельхоз уже запросил у торговых сетей информацию о том, какие потребности в этой продукции есть у ритейла , — пояснил источник «Известий». — Это позволит регулятору подстраховаться и не допустить повторения ситуации с дефицитом недорогих яиц .

Действительно, министерство направило соответствующий запрос торговым сетям , отметили в ведомстве. Это позволит аграриям нарастить предложение томатов, в том числе в наиболее доступном ценовом сегменте — это круглые томаты . Также Минсельхоз вместе с бизнесом и отраслевыми союзами обсуждает возможности по увеличению производства и поставок ритейлерам более доступной продукции, в том числе за счет изготовления в весенних теплицах . Объемы внутреннего производства этих овощей в целом обеспечивают достаточное предложение на внутреннем рынке по доступной цене , упомянули в ведомстве.

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Без избытка

Сейчас в ассортименте торговых сетей представлены преимущественно тепличные отечественные огурцы и помидоры , сказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Розничные цены напрямую зависят от отпускных цен производителей, которые традиционно демонстрируют заметный рост в зимний сезон и период ранней весны .

— Мы не фиксируем избытка предложения со стороны поставщиков по огурцам и помидорам, однако говорить о возможном дефиците также не приходится — поставки сбалансированы, — подчеркнул эксперт. — В период зимнего роста отпускных цен у производителей ритейлеры стремятся смягчить повышение стоимости для покупателя. Например, сейчас огурцы и помидоры «первой цены», куда в текущей ситуации смещается спрос, крупнейшие торговые сети продают значительно ниже закупочной стоимости .

Летом стоимость овощей ежегодно существенно снижается за счет урожая открытого грунта: цены в диапазоне до 100 рублей характерны именно для этого периода, добавили в АКОРТе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Как рассказали «Известиям» в Плодоовощном союзе, производство тепличных овощей в декабре 2023 года было аналогично показателям 2022-го. В целом по прошлому году урожай огурцов будет на уровне позапрошлого года, а томатов — вырастет на 2,2% . Сейчас на отечественном рынке доля импорта этих овощей составляет около 5% и 35% соответственно, добавили в организации.