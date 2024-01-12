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Те самые помидоры: ввозную пошлину на томаты планируют обнулить

Средняя цена на овощи в магазинах начала расти — власти пытаются исключить повторения ситуации с яйцами
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Минсельхоз планирует обнулить ввозную пошлину на свежие томаты, она будет действовать в течение первого полугодия 2024-го, рассказали «Известиям» в ведомстве. Власти опасаются, что вслед за яйцами в РФ повторится ситуация с подорожанием овощей. Уже сейчас стоимость огурцов и помидоров в торговых сетях значительно выше прошлогоднего показателя, рассказал источник в одной из них. Сейчас средневзвешенная цена составляет около 400 рублей за кг, при этом в магазинах практически отсутствует продукция нижнего ценового сегмента в 80-90 рублей. Минсельхоз уже запросил у ритейлеров информацию о том, какие потребности у федеральных сетей в этой продукции, отметили в ведомстве.

Взялись за томаты

Мера коснется свежих и охлажденных томатов, квота на ввоз по нулевой пошлине составит 130 тыс. т, рассказали «Известиям» в ведомстве. При этом льгота не коснется томатов ребристой, продолговатой и вишневидной формы, среднеплодных и крупноплодных. Такой подход «будет способствовать насыщению внутреннего рынка и обеспечению потребителей свежими томатами по доступным ценам», подчеркнули «Известиям» в министерстве. Сейчас пошлины на помидоры составляют 10-15% в зависимости от их вида.

помидоры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Власти опасаются, что вслед за яйцами в РФ повторится ситуация с подорожанием овощей, рассказал изданию источник в одной из торговых сетей. Уже сейчас стоимость огурцов и помидоров в магазинах крупной торговли значительно выше прошлогоднего показателя. Средневзвешенная розничная цена на них составляет около 400 рублей за 1 кг, при этом в магазинах практически отсутствует продукция нижнего ценового сегмента — 80-90 рублей за 1 кг. Этот вопрос на прошлой неделе уже поднимали на совещаниях в Минсельхозе, рассказал собеседник издания.

В январе 2024 года розничная цена круглого томата составила от 161 рублей за 1 кг, годом ранее — 129 рублей за 1 кг, добавили «Известиям» в Плодоовощном союзе.

Динамика отпускных цен на овощи соответствует сезонным тенденциям, — уверены в Минсельхозе. — Повышение цен на томаты и огурцы обусловлено переходом на продукцию защищенного грунта (тепличные), себестоимость которой значительно выше, а также увеличением поставок импортных овощей.

Ведомство ожидает, что весной 2024 года стоимость овощей начнет снижаться с поступлением на рынок нового урожая из парников.

помидоры
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Цены растут и у производителей овощей. Так, по данным оперативного мониторинга Минсельхоза на 10 января 2024 года, изготовители продавали огурцы в среднем по 133,5 рубля за 1 кг, что на 14,1% выше прошлогоднего уровня, а томаты — по 127,4 рубля за 1 кг (+11,3%).

Минсельхоз уже запросил у торговых сетей информацию о том, какие потребности в этой продукции есть у ритейла, — пояснил источник «Известий». — Это позволит регулятору подстраховаться и не допустить повторения ситуации с дефицитом недорогих яиц.

Действительно, министерство направило соответствующий запрос торговым сетям, отметили в ведомстве. Это позволит аграриям нарастить предложение томатов, в том числе в наиболее доступном ценовом сегменте — это круглые томаты. Также Минсельхоз вместе с бизнесом и отраслевыми союзами обсуждает возможности по увеличению производства и поставок ритейлерам более доступной продукции, в том числе за счет изготовления в весенних теплицах. Объемы внутреннего производства этих овощей в целом обеспечивают достаточное предложение на внутреннем рынке по доступной цене, упомянули в ведомстве.

погрузчик
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Без избытка

Сейчас в ассортименте торговых сетей представлены преимущественно тепличные отечественные огурцы и помидоры, сказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Розничные цены напрямую зависят от отпускных цен производителей, которые традиционно демонстрируют заметный рост в зимний сезон и период ранней весны.

Мы не фиксируем избытка предложения со стороны поставщиков по огурцам и помидорам, однако говорить о возможном дефиците также не приходится — поставки сбалансированы, — подчеркнул эксперт. — В период зимнего роста отпускных цен у производителей ритейлеры стремятся смягчить повышение стоимости для покупателя. Например, сейчас огурцы и помидоры «первой цены», куда в текущей ситуации смещается спрос, крупнейшие торговые сети продают значительно ниже закупочной стоимости.

Летом стоимость овощей ежегодно существенно снижается за счет урожая открытого грунта: цены в диапазоне до 100 рублей характерны именно для этого периода, добавили в АКОРТе.

помидоры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Как рассказали «Известиям» в Плодоовощном союзе, производство тепличных овощей в декабре 2023 года было аналогично показателям 2022-го. В целом по прошлому году урожай огурцов будет на уровне позапрошлого года, а томатов — вырастет на 2,2%. Сейчас на отечественном рынке доля импорта этих овощей составляет около 5% и 35% соответственно, добавили в организации.

По прогнозам союза, цены на огурцы будут постепенно стабилизироваться, а во второй половине февраля их оптовая стоимость начнет снижаться. Это произойдет из-за сбора нового урожая в отечественных теплицах. Цены на томаты, исходя из ежегодных статистических данных, традиционно плавно растут до середины апреля. После чего они также начнут снижаться — на рынке вырастет доля отечественной продукции за счет нового урожая в теплицах на юге страны, отметили в организации.

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