Спортсмены из Великобритании отказались питаться в ресторанах Олимпийской деревни

Британские спортсмены отказались питаться в ресторанах Олимпийской деревни на ОИ-2024 в Париже. Об этом в четверг, 25 июля, заявил глава Британской олимпийской ассоциации Энди Энсон.

«Не хватает некоторых продуктов: яиц, курицы, определенных углеводов. Также страдает качество еды: спортсменам подают плохо прожаренное мясо. В ближайшие пару дней они должны значительно улучшить это», — цитирует Энсона The Times.

Он добавил, что британские спортсмены предпочитают питаться в центре ассоциации в Клиши, из-за чего пришлось приглашать туда еще одного повара.

Ранее сообщалось, что спортсмены жаловались на недостаточное количество еды в главном ресторане Олимпийской деревни. Организаторы Игр в ответ начали тщательнее контролировать выдачу определенной еды. Кроме того, они увеличили объемы продуктов, чтобы «удовлетворить потребности спортсменов».

Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин рассказал, что первый день Олимпийских игр – 2024 в Париже в среду, 24 июля, ознаменовался протестами из-за сборной Израиля и усиленных отрядов полиции. По словам журналиста, в Париже нет никакого олимпийского перемирия: улицы осветились фаерами, а возле стадиона проходят задержания «подозрительных» лиц.