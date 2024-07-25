Письма принцессы Дианы экономке ее семьи продадут на аукционе

Письма принцессы Дианы бывшей экономке ее семьи будут проданы на аукционе в ближайшее время, сообщило издание Sky News в четверг, 25 июля.

В некоторых из этих писем Диана рассказывает о своей жизни, в том числе о подготовке к свадьбе с нынешним королем Британии Карлом III, или об отношениях детей, принцев Уильяма и Гарри, с отцом.

В письмах Диана довольно откровенно повествует о подробностях своей жизни. Одно из них написано за три недели до свадьбы.

«Все здесь лихорадочно заняты последними украшениями. <...> Невеста остается совершенно спокойной!» — комментирует она.

В 2019 году одно из писем принцессы Дианы к экономке было продано за 330 тыс. рублей. Стоимость новых писем, выставленных на продажу, пока неизвестна.

В декабре 2023 года платье принцессы Дианы ушло с молотка за $1,1 млн, что стало рекордом среди объектов моды. Черное бархатное платье длиной «балерина» было продано на аукционе Julien’s в 11 раз дороже расчетной цены. В середине сентября за ту же цену — $1,1 млн — с молотка ушел свитер принцессы Дианы с овечками.