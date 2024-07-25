Силовики задержали подозреваемых в результате оперативных мероприятий в Каспийске
Оперативно-следственные мероприятия с участием силовиков, прошедшие ранее в городе Каспийск, завершены, сообщили вечером 25 июля в МВД по Республике Дагестан.
«Оперативные мероприятия, проводимые правоохранителями по несколькими адресам в Каспийске завершены. Задержанные есть, угрозы для мирного населения никакой нет», — сообщили в Telegram-канале ведомства.
Там добавили, что силовики сработали на опережение.
Ранее в этот день сотрудники правоохранительных органов в Каспийске по нескольким адресам провели оперативно-следственные мероприятия. Как рассказал корреспондент «Известий» Мурад Магомедов с места событий, обстановка спокойная, признаков паники не наблюдалось.
Ранее в этот день стало известно, что в Каспийске эвакуировали жилой дом. Как отметил собеседник «Известий», событие происходило на улице Алферова.