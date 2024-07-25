В Каспийске эвакуировали жилой дом

В городе Каспийск Республики Дагестан эвакуировали жилой дом. Об этом в четверг, 25 июля, сообщил корреспондент «Известий» с места событий.

По информации источника издания, мужчина, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, мог забаррикадироваться внутри. Как он отметил, события происходят на улице Алферова. Около здания находятся сотрудники правоохранительных органов.

Обстоятельства случившегося выясняются.

В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на синагоги и церкви и обстреляли пост ДПС. В результате терактов погибли 22 человека. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ).

В ходе контртеррористической операции преступников ликвидировали: в Дербенте было нейтрализовано двое, в Махачкале — трое. 27 июня суд арестовал на два месяца обвиняемого в причастности к теракту в Дербенте. 4 июля были арестованы еще трое задержанных за подготовку вооруженных нападений.