Силовики провели оперативно-следственные мероприятия по ряду адресов в Каспийске

По нескольким адресам в Каспийске были проведены оперативно-следственные мероприятия с участием силовиков. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД по Республике Дагестан в четверг, 25 июля.

«Сотрудниками правоохранительных органов в Каспийске по нескольким адресам проведены оперативно-следственные мероприятия. <...> В настоящий момент мирным горожанам ничего не грозит, общественный порядок не нарушен. Ситуация под полным контролем силовиков Дагестана», — сказано в сообщении.

В настоящее время силовики продолжают работу.

Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов показал, что обстановка в Каспийске спокойная, признаков паники не наблюдается.

«Всё очень спокойно. Местные жители возвращаются в свои квартиры, три подъезда уже стали доступны жильцам, людей попросили пройти в свои квартиры», — проинформировал журналист.

Ранее в этот день в Каспийске эвакуировали жилой дом. Как отметил собеседник «Известий», событие происходило на улице Алферова. К зданию прибыли правоохранительные органы.