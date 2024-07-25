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В Госдуме высказались о сбалансированности длинных выходных

Депутат ГД Бессараб: система длинных выходных в России хорошо урегулирована
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Система длинных выходных и переноса праздничных дней в России достаточно хорошо выстроена. Такое мнение член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказала в четверг, 25 июля. Она высказалась о сбалансированности производственного календаря на 2025 год.

«На мой взгляд, сегодня всё достаточно хорошо урегулировано. Ведь мы когда продлеваем выходные и праздничные дни? Если есть такая возможность, они продлеваются, если приходятся на выходной праздничный день, — объяснила депутат в разговоре с Lenta.Ru.

По мнению парламентария, то, что сегодня предлагает Минтруд, дает возможность и отдохнуть, и съездить куда-нибудь.

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Почему россияне стремятся заработать в праздники и выгодно ли, наоборот, в это время взять отпуск

Ранее в этот день в пресс-службе Минтруда сообщили, что на майских праздниках в 2025 году россияне будут отдыхать в общей сложности восемь дней: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая, длительность новогодних праздников составит 11 дней, передает RT.

Перенос выходных дней, совпадающих с праздниками, утверждается правительством ежегодно. Такая мера позволяет оптимально использовать эти дни, продлевая некоторые праздники.

Что касается новогодних праздников, выходные продлятся с 29 декабря 2024-го по 8 января 2025 года, сообщает 360.ru. Кроме того, предусмотрены праздничные выходные с 22 по 23 февраля, с 8 по 9 марта, с 12 по 15 июня, со 2 по 4 ноября.

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