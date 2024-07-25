Обвиненный в домогательствах митрополит Иларион отстранен от управления епархией

Митрополит Будапештско-Венгерской епархии Иларион, которого обвинили в домогательствах, отстранен Святейшим Синодом Русской православной церкви (РПЦ) от управления епархией. Об этом 25 июня сообщается на сайте РПЦ.

«Образовать Комиссию по изучению положения дел в Будапештско-Венгерской епархии. <…> На время работы названной Комиссии временно отстранить митрополита Будапештского и Венгерского Илариона от управления Будапештско-Венгерской епархии», — говорится в постановлении Синода.

Временно руководить епархией поручили Патриаршему экзарху Западной Европы митрополиту Корсунскому и Западноевропейскому Нестору, передает «Газета.Ru».

Кроме того, митрополита Илариона освободили от должностей председателя Синодальной библейско-богословской комиссии и Комиссии Межсоборного Присутствия по богословию и богословскому образованию. Эти обязанности будет временно исполнять Преосвященный епископ Егорьевский Мефодий.

Ранее, 17 июля, сообщалось, что митрополита Илариона (в миру — Григория Алфеева) в январе обвинили в домогательствах келейник Григорий Сузуки и, предположительно, его мать Вероника. В том же месяце молодой человек уехал в Японию. Женщина заявляла, что ее сын «собрал большой архив материалов» о жизни митрополита, но если ей заплатят, она не опубликует его. Священнослужитель считает, что обвинения были сфабрикованы, чтобы «состричь» с него деньги, например, 18 января Вероника Сузуки требовала перевести ей €384 тыс. Кроме того, на следующий день митрополит обнаружил пропажу вещей в епархиальном доме и обратился в полицию, которая объявила келейника в розыск, обнаружив его причастность к краже с помощью камер видеонаблюдения.