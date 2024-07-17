Митрополит Иларион назвал обвинения в свой адрес попыткой «состричь деньги»

Митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (в миру — Григорий Алфеев) рассказал, что обвинивший его в домогательствах Георгий Сузуки и его мать вымогали у него €384 тыс. Об этом 17 июля он сообщил РБК.

Митрополит отметил, что познакомился с Сузуки заочно, еще когда был главой отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. Тогда ему в числе писем от членов Японской Церкви поступило сообщение от Георгия Сузуки (по паспорту — Джорджа), который написал о желании служить церкви.

После назначения Илариона на пост митрополита в Венгрии Сузуки написал, что хочет приехать и стать его келейником (помощником), священнослужитель дал согласие. На тот момент молодому человеку было 20 лет.

После этого к ним стала приезжать Вероника Сузуки, называвшая себя матерью молодого человека. Она требовала платить за нее, вымогала деньги через Георгия. При этом их взаимоотношения были очень тесными: келейник общался с женщиной через наушник, а потом при помощи скрытых устройств снимал разговоры митрополита.

Сузуки уехал в январе 2024 года, до этого жаловался на здоровье и отлучался, говоря, что сдает анализы. Также келейник просил у Илариона денег.

Вероника Сузуки заявила в переписке, что Георгий уехал в Токио для реабилитации. Митрополит предложил выплачивать келейнику ежемесячное пособие в размере €2 тыс., «предполагая, что его отъезд связан с состоянием его и ее здоровья». Однако женщина «дала понять», что Георгий «собрал большой архив материалов» о личной жизни Илариона и может его опубликовать, если последний не заплатит «большую сумму».

Уже 18 января Вероника Сузуки запросила €384 тыс., заявив, что средства следует перевести ей — так она сможет «контролировать деньги и направить их на полезное» для Георгия. Митрополит отметил, что она внедрила молодого человека в его ближний круг, так как хотела прожить жизнь за его счет. А когда это не получилось, что придумала как «состричь» со священнослужителя деньги преступным путем.

Он добавил, что женщина против того, чтобы деньги перечислялись на счет Георгия, и прислала священнослужителю реквизиты своего счета.

Уже 19 января митрополит обнаружил, что епархиальный дом обокрали, похитив ценные вещи из сейфа, и вызвал полицию. Под подозрение сразу попал Сузуки, это подтвердилось данными видеокамер.

Полицейские взяли с места преступления отпечатки пальцев и пробы ДНК, Сузуки объявили в розыск.

В ходе расследования было установлено, что у келейника были фальшивые российские водительские права, с их помощью через знакомого Илариона он получил настоящие венгерские.

«Обнаружилось также, что еще до приезда в Венгрию он был зарегистрирован на сайтах гей-знакомств, а во время пребывания в Венгрии и в поездках, в том числе в Японию, регулярно посещал сайт детской порнографии», — добавил священнослужитель.

Когда он узнал об этом, то отказался от материальной помощи семье.

В начале июля митрополит Иларион рассказал «РИА Новости», что стал жертвой вымогательства. По его словам, Вероника Сузуки требовала крупную сумму за уничтожение записей, которые Георгий, по словам митрополита, делал в его доме при помощи скрытых устройств.