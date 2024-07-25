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Нарколог объяснил тенденцию на отказ россиян от алкоголя

Нарколог Сараев: россияне отказываются от алкоголя из-за заботы о здоровье
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В России крепкие алкогольные напитки стали меньше употреблять, так как люди стали больше думать о своем здоровье. Об этом кандидат медицинских наук, психотерапевт, нарколог Марат Сараев сообщил в четверг, 25 июля.

«Официальная статистика показывает, что за последние годы у нас произошло снижение людей, употребляющих крепкие алкогольные напитки, приобретающих их, попадающих с острыми алкогольными психозами и интоксикациями в больницу. Это факт», — сказал эксперт в беседе с «Радио 1».

Он добавил, что настораживает тот факт, что происходит увеличение числа людей, в особенности молодых, которые начали употреблять слабоалкогольные напитки: энергетики, пивные напитки, коктейли.

Сараев отметил, что на уровне законодательства в данный момент происходят изменения в отношении того, какие напитки считать алкогольными.

«Приравнены алкогольные энергетики к алкогольным напиткам, то есть далее решается вопрос о том, чтобы те же пивные напитки приравнять к алкогольным напиткам» — сказал специалист.

Психотерапевт отметил, что снижение употребления россиянами алкоголя связано с тем, что люди стали больше думать о своем здоровье.

«Люди стали бдительнее относиться к тому, что едят и пьют, что попадает в их организм», — заключил он.

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Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России сократилось потребление алкоголя. На сегодняшний день этот показатель снизился на 42%, передает RT.

По ее словам, в 2009 году потребление алкоголя составляло почти 14 л на человека. Сейчас это чуть более 8 л, передает НСН.

Голикова также отметила, что доля потребляющих никотиносодержащую продукцию уменьшилась с 40 до 19%.

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