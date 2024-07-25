В ОКР пообещали изучить возможности защиты атлетов РФ после решения CAS по Валиевой

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по апелляциям РФ на лишение российских фигуристов золота за командный турнир Олимпиады 2022 года в Пекине является крайне разочаровывающим, в связи с чем российская сторона намерена изучить другие возможности для защиты своих спортсменов. Об этом говорится в заявлении Олимпийского комитета России (ОКР), опубликованном в четверг, 25 июля.

В организации отметили, что с самого начала не испытывали никаких иллюзий относительно исхода данного дела, как и в случаях других исков или апелляций, которые Россия подавала в CAS за последние три года.

«Тем не менее после получения мотивировочной части сегодняшнего решения, детально ее изучив, Олимпийский комитет России рассмотрит возможность дальнейших шагов по защите прав и интересов российских спортсменов», — пояснила пресс-служба ОКР.

Там также добавили, что CAS еще не огласил решение по другому делу — апелляции Канады, просившей переместить российскую команду на четвертое место, а канадскую сборную — на третье. Слушание по нему проводилось 22 июля. Таким образом, окончательное распределение медалей в командных соревнованиях фигуристов на Олимпийских играх 2022 года еще не завершено.

Ранее в четверг CAS отклонил апелляции РФ на лишение российских фигуристов золота за командный турнир Олимпиады 2022 года в Пекине. Апелляции подавали ОКР, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и фигуристы, в том числе Камила Валиева. Из-за дисквалификации фигуристки сборная страны переместилась с первого места на третье.

В конце января CAS признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил. Фигуристку дисквалифицировали на четыре года за употребление триметазидина. Защита Валиевой исходила из того, что запрещенный препарат мог попасть в ее организм с десертом, который приготовил дедушка. CAS признал версию несостоятельной.

Позднее, в феврале, CAS зарегистрировал апелляции на решение Международного союза конькобежцев (ISU) о перераспределении результатов после дисквалификации Валиевой. Олимпийский комитет РФ и Федерация фигурного катания на коньках России запросили вернуть отечественным спортсменам первое место.

Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. В марте ее исключили из состава сборной России по фигурному катанию.