Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поручил подготовить план строительства национального центра «Россия»
Мир
Трамп обошел Камалу Харрис по опросам в колеблющихся штатах
Мир
В США заявили о готовности обсуждать с РФ контроль над вооружениями
Мир
Песков заявил о «непонятных сигналах» с Украины
Политика
В Госдуме высказались о сбалансированности длинных выходных
Общество
В РФ пройдет акция памяти по погибшим в Донбассе детям
Мир
Избиратели обвинили Камалу Харрис в сокрытии правды о здоровье Байдена
Армия
Силы ПВО уничтожили и перехватили шесть БПЛА над двумя регионами РФ за ночь
Политика
В СМИ назвали причину стремления Турции вступить в БРИКС
Общество
Синоптик рассказал о погоде на выходные в Москве
Армия
Сержант Гарифулин с беспилотника разгромил группу готовивших нападение боевиков ВСУ
Мир
Байден обсудил с Нетаньяху ход переговоров о перемирии в секторе Газа
Армия
Артиллеристы расчета РСЗО «Ураган» забросали ВСУ листовками с призывами сдаться
Мир
Глава Гагаузии рассказала о решении технических вопросов при поставках российского газа
Армия
Минобороны показало боевую работу снайперских пар новороссийских десантников
Спорт
МОК планирует вручить отобранные у российских фигуристов медали на ОИ в Париже
Общество
«Известия» узнали детали расследования подрыва авто военнослужащего в Москве
Мир
Минздрав Бразилии сообщил о первых жертвах лихорадки Оропуш

В ОКР пообещали изучить возможности защиты атлетов РФ после решения CAS по Валиевой

ОКР: решение CAS по Валиевой является крайне разочаровывающим
0
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по апелляциям РФ на лишение российских фигуристов золота за командный турнир Олимпиады 2022 года в Пекине является крайне разочаровывающим, в связи с чем российская сторона намерена изучить другие возможности для защиты своих спортсменов. Об этом говорится в заявлении Олимпийского комитета России (ОКР), опубликованном в четверг, 25 июля.

В организации отметили, что с самого начала не испытывали никаких иллюзий относительно исхода данного дела, как и в случаях других исков или апелляций, которые Россия подавала в CAS за последние три года.

«Тем не менее после получения мотивировочной части сегодняшнего решения, детально ее изучив, Олимпийский комитет России рассмотрит возможность дальнейших шагов по защите прав и интересов российских спортсменов», — пояснила пресс-служба ОКР.

Там также добавили, что CAS еще не огласил решение по другому делу — апелляции Канады, просившей переместить российскую команду на четвертое место, а канадскую сборную — на третье. Слушание по нему проводилось 22 июля. Таким образом, окончательное распределение медалей в командных соревнованиях фигуристов на Олимпийских играх 2022 года еще не завершено.

За десерт: что говорится в решении CAS по делу Валиевой
Публикация мотивировочной части объясняет жесткий приговор в четыре года

Ранее в четверг CAS отклонил апелляции РФ на лишение российских фигуристов золота за командный турнир Олимпиады 2022 года в Пекине. Апелляции подавали ОКР, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и фигуристы, в том числе Камила Валиева. Из-за дисквалификации фигуристки сборная страны переместилась с первого места на третье.

В конце января CAS признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил. Фигуристку дисквалифицировали на четыре года за употребление триметазидина. Защита Валиевой исходила из того, что запрещенный препарат мог попасть в ее организм с десертом, который приготовил дедушка. CAS признал версию несостоятельной.

Позднее, в феврале, CAS зарегистрировал апелляции на решение Международного союза конькобежцев (ISU) о перераспределении результатов после дисквалификации Валиевой. Олимпийский комитет РФ и Федерация фигурного катания на коньках России запросили вернуть отечественным спортсменам первое место.

Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. В марте ее исключили из состава сборной России по фигурному катанию.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024