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На рынке недвижимости Москвы стали чаще представлять в продаже премиальное жилье

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Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев
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В течение года на первичном рынке недвижимости Москвы наиболее активно выводились проекты премиального класса — с максимальным значением прироста в 29% за 12 месяцев. Это следует из данных компании OPENCITY, с которыми ознакомились «Известия» в пятницу, 26 июля.

По информации экспертов, на июль 2024 года наибольший выбор столичного жилья представлен в проектах бизнес-класса — это более 21,8 тыс. лотов. Премиальная ниша, почти в четыре раза меньшая по числу объектов в экспозиции, по оценке аналитиков, оказалась наиболее динамичной в пополнении предложения. В июле в продаже находилось порядка 5 тыс. лотов, что на 29% больше июля 2023-го.

Годовой рост объема в квадратных метрах составил 28,3%, экспозиция выросла с 345 тыс. кв. м до 443 тыс. кв. м. Полугодовое увеличение как в «квадратах», так и в лотах составило 7,8%. При этом спрос в нише в июне текущего года оказался выше на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

В компании отметили, что витрину элитной недвижимости в июле 2024 года составляли 826 лотов совокупной площадью 118 тыс. кв. м.

«Если мы посмотрим на общие цифры по Москве по всем классам, то текущая экспозиция в 47,5 тыс. лотов ниже значений прошлого года на 2,2%. Такой эффект дает сокращение предложения в комфорт-классе — за год в лотах на 10,5%, до 19,8 тыс. штук, и это при отрицательной годовой динамике сделок в 7,3%. Витрина столичной недвижимости становится всё более премиальной и мы ожидаем сохранение интереса покупателей и оживление спроса ближе к осеннему деловому сезону», — сказал основатель сервиса по продаже новостроек OPENCITY Евгений Дружинин.

Также в Tekta Group отметили большой потенциал премиум-сегмента на московском рынке.

«Клиенты становятся всё более взыскательными и с максимальным вниманием относятся не только к планировке квартиры, но и к благоустройству, качеству отделки общественных пространства, уровню насыщенности инфраструктуры внутри проекта и его окружения. Премиум-класс в полной мере, без необходимости идти на компромиссы отвечает на запросы покупателей», — добавили в компании.

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Ранее, 19 июня, сообщалось, что за прошедшие пять лет средняя стоимость первичного жилья в столице выросла на 70,9%. По информации «Метриум», средняя цена 1 кв. м в новостройке города во II квартале 2024 года составила 465,6 тыс. рублей. При этом максимальный рост цен был зафиксирован в ЮАО (+133,2%), минимальный — в САО (+67,8%).

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