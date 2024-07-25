Москвич оформил автомобиль на бабушку и накопил штрафов на 150 тыс. рублей

В Москве автомобиль марки Lexus, который оформлен на бабушку водителя, был перемещен на спецстоянку за неуплату штрафов на 150 тыс. рублей. Об этом пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщила в четверг, 25 июля.

«Записал свой Lexus на 85-летнюю бабушку, злостно нарушал правила дорожного движения и не оплачивал штрафы. Столичный автомобилист накопил долгов на сумму 150 тыс. рублей. Чаще всего мужчина парковался под запрещающими остановку знаками и превышал скорость», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В дептрансе добавили, что Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) передала информацию о нарушителе судебным приставам, которые арестовали машину и отправили ее на спецстоянку. Если не погасить задолженность, автомобиль могут продать с аукциона в счет ее погашения, отметили в ведомстве.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что даже небольшой долг по штрафам может привести к аресту автомобиля.

«Мы просим водителей оплачивать их в 60-дневный срок и стараться не нарушать правила. Так на дорогах станет еще комфортнее и безопаснее для всех», — заключил он.

12 июля зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный обратился к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву с предложением ввести штраф за скрученный пробег на автомобилях, сообщает 360.ru.

27 июня сообщалось, что в Госдуме предложили внести изменения в КоАП РФ, запретив эвакуировать автомобиль, если водитель может предоставить необходимые для управления документы, которые находятся внутри машины.

Согласно данным группы «Ренессанс страхование» и сервиса «Автокод», опросивших более 1500 водителей по всей стране, большинство автомобилистов считают, что езда стала опаснее из-за роста агрессии на дорогах и привычки отвлекаться на телефон за рулем, пишет Pravda.Ru.