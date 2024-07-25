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Небензя заявил о втягивании Запада в конфликт из-за нежелания украинцев погибать

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Фото: REUTERS
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Соединенные Штаты и их союзники вынуждены всё глубже втягиваться в конфликт на Украине из-за нежелания украинцев погибать на фронте за западные геополитические интересы. Об этом в четверг, 25 июля, заявил постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН по поставкам западного оружия.

«С учетом тотального нежелания украинцев воевать и погибать за западные геополитические интересы, США и их союзники вынуждены всё глубже втягиваться в конфликт, направляя в эту страну не только наемников, но и инструкторов. Они, разумеется, становятся законными целями для ВКС России», — сказал он.

Как отметил дипломат, в результате этого на Западе появляется всё больше некрологов высокопоставленных военных, которые «пропали во время прогулки в горах или скоропостижно скончались от сердечного приступа». Кроме того, Небензя обратил внимание, что странам Запада становится сложно игнорировать факт повсеместной коррупции на Украине при поставках западного вооружения.

«Озвучиваемая киевским режимом готовность к переговорам как таковая вписывается в нашу позицию о том, что дипломатический путь — предпочтительный вариант решения конфликта на Украине», — подчеркнул постпред при организации.

Он напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, их отвергали в Киеве.

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Ранее, 18 июля, замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк рассказал, что более 30 иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины, уничтожены в Харьковской области с мая 2024 года. Он уточнил, что сотрудники ВГА продолжают устанавливать иностранных лиц, воюющих на стороне Киева за вознаграждение.

26 июня Следственный комитет (СК) РФ заявил о вербовке в украинскую армию более 3 тыс. наемников из 70 стран.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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