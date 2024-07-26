Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол

Чемпионат России. «Рубин» – «Зенит», «Динамо» – «Локомотив»

Два центральных матча во втором туре нового сезона РПЛ пройдут в одно время в первый выходной день текущей недели. Победитель шести предыдущих розыгрышей чемпионата России и фаворит нынешнего турнира петербургский «Зенит» поедет в гости к казанскому «Рубину». Весеннее домашнее поражение от клуба из Татарстана (0:2) едва не привело к смене чемпиона. Поэтому не исключено, что для команды Сергея Семака предстоящий матч будет особенно принципиальным. В это же время состоится московское дерби, в котором вновь претендующее на медали «Динамо» примет «Локомотив».

27 июля, 17:30: «Ак Барс Арена» (Казань); «ВТБ Арена» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Теннис

Турнир WTA-250 в Яссах. Финал. Мирра Андреева — Элина Аванесян

Фото: REUTERS Мирра Андреева

Предстоящий финал турнира в румынских Яссах будет чисто российским. Причем одна из двух молодых отечественных теннисисток впервые в карьере выиграет трофей WTA. 17-летняя Мирра Андреева уже отметилась несколькими успехами на взрослом уровне, главным из которых стал выход в полуфинал июньского «Ролан Гаррос» и подъем на 23-е место в мировом рейтинге. У 21-летней Элины Аванесян успехи пока поскромнее, но 60-я ракетка планеты может выиграть первый титул такого уровня раньше более талантливой Мирры. Сильнейшего они выявят 26 июля.

26 июля, 16:00. Стадион «База Спортива Чирик». Прямая трансляция на сайте WTA

Хоккей

Прощальный матч Сергея Мозякина

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Сергей Мозякин

Легендарный российский хоккеист, лучший бомбардир в истории КХЛ завершил карьеру игрока три года назад и уже вовсю работает тренером, но только в ближайшие выходные состоятся его торжественные проводы со льда. В Магнитогорске, где Мозякин провел лучшие игровые годы, пройдет прощальный матч, в котором помимо самого Сергея примут участие такие звезды, как Евгений Малкин, Павел Дацюк, Алексей Морозов, Данис Зарипов, Вадим Шипачев, Максим Сушинский и многие другие.

27 июля, 17:00, «Арена Металлург» (Магнитогорск). Прямые трансляции на «КХЛ ТВ» и «КХЛ Прайм»

Плавание

Кубок России. Финал

Фото: РИА Новости/Александр Вильф Евгения Чикунова

Не попав на Олимпиаду-2024 в Париже, которая начнется в выходные, наши лучшие пловцы собрались на этой неделе в Екатеринбурге, где принимают участие в финале Кубка России. Туда приехали такие звезды, как трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова, серебряный призер чемпионата мира Евгения Чикунова, двукратный призер Олимпиады, рекордсмен мира в 50 м на спине Климент Колесников. В последние три дня недели будут разыграны последние медали этого турнира. Но главным событием является то, что организаторы финала в лице Всероссийской федерации плавания (ВФП) объявили, что пловцы, которые в Екатеринбурге в своих дисциплинах превзойдут или повторят лучшие результаты Олимпиады в Париже, получат премии по 2 млн рублей каждый.

26–28 июля, 09:00, предварительные заплывы, 18:00, финалы. Центр водных видов спорта (Екатеринбург). Прямые трансляции на сайте ВФП и странице ВФП «ВКонтакте»

Летняя Олимпиада в Париже

Плавание, велоспорт и теннис

Фото: Global Look Press/Luca Tedeschi Тамара Дронова

В условиях санкций большинству российских спортсменов не дали принять участие в Олимпиаде в Париже, но несколько человек до нее все-таки доехали. И в ближайшие выходные, первые дни Игр, некоторые из наших начнут выступления. Так, проживающий в США пловец Евгений Сомов попробует побороться за медали в 100 м брассом. А велогонщики Глеб Сырица и Тамара Дронова выступят в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Также начнутся соревнования у теннисистов, где в одиночном разряде участвуют Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Елена Веснина, Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Павел Котов. Медведев также сыграет в парном разряде с Сафиуллиным и в миксте с Андреевой.

27 июля: 12:00, плавание, предварительные заплывы; 13:00, теннис; 15:30, велоспорт, индивидуальная гонка у женщин; 17:32, велоспорт, индивидуальная гонка у мужчин; 22:12, плавание, полуфиналы. 28 июля: 13:00, теннис; 22:44, плавание, финал. Стадион «Ролан Гаррос» (теннис, Париж, Франция), «Пари Ла Дефанс Арена» (плавание, Нантер, Франция), мост Александра III (велоспорт, Париж). Прямые трансляции на сайте Международного олимпийского комитета