Багамский кризис: Юлия Ефимова не смогла выполнить олимпийский норматив

Смелая попытка самой известной пловчихи из России Юлии Ефимовой пробиться на Олимпиаду в Париж не увенчалась успехом. 32-летняя спортсменка выиграла квалификационный старт на Багамах на дистанции 100 м брассом. Но ее результата 1.07,98 оказалось недостаточно даже для выполнения норматива Б (1.07,12), чтобы претендовать на уайлд-кард на Игры-2024. По предыдущим результатам Юлии в нынешнем сезоне было понятно, что показать необходимые для отбора секунды ей будет непросто. Но на Багамах участникам соревнований в открытом бассейне еще сильно не повезло с погодой — нормальному проведению стартов мешал сильный дождь.

Рекорды не помогли

Ефимова, специализирующаяся на плавании брассом, возобновила карьеру в конце прошлого года после серьезного перерыва, вызванного отказом от тренировок в США и возвращением в Россию. Было понятно, что главной мотивацией для возвращения в бассейн для Юлии являются Игры в Париже, ведь в ее впечатляющей коллекции наград нет олимпийского золота. Однако этот проект не заладился с самого начала. Опытная спортсменка никак не могла набрать прежнюю форму, проигрывая на национальном уровне Евгении Чикуновой и Татьяне Белоногофф. И надежды на то, что прежние результаты скоро вернутся, увы, не оправдались.



Кроме того, выяснилось, что наша сборная категорически против выступления в нейтральном статусе на условиях Международной федерации водных видов спорта. World Aquatics действительно придумала для представителей России и Белоруссии крайне жесткие принципы политического нейтралитета, намного серьезнее, чем в других видах спорта. И Ефимова оказалась единственной россиянкой, которая на них согласилась. А без организационной поддержки национальной федерации разрешение на выступление за рубежом удалось получить только к 14 июня, притом что квалификационный результат было необходимо показать за пределами России до 23 июня.

Шестикратная чемпионка мира заявилась на турнир в Италии, но получила там отказ по визовым причинам. В итоге последним шансом оказался чемпионат Багамских остров — далеко и рискованно с точки зрения акклиматизации. Кроме того, было сложно прогнозировать уровень соперничества, что также важно для высоких результатов. Однако выбора у Ефимовой не оставалось. И от последней отчаянной попытки попасть в Париж она не отказалась. В итоге Юлия выиграла на другом краю света все старты, в которых участвовала (в том числе на неолимпийской дистанции 50 м), установила несколько местных рекордов. Но своей цели так и не добилась — на стометровке ей не хватило 0,86 секунды.

Значит, не судьба

«Мне буквально последних семи метров не хватило, — цитирует шестикратную чемпионку мира matchtv.ru. — Я встала и на последнем гребке, мне кажется, сдалась — бросила руки и ждала, когда сам бортик доплывет до меня. Так обидно! За меня все болели — весь бассейн, все Багамские острова. Досадно, но ладно. Я сделала всё, что могла. Но не получилось. Значит, не судьба. Я к этому философски отношусь».

Ранее Ефимова не сумела вписаться на Багамах в олимпийский квалификационный норматив на дистанции 200 м брассом. Он составляет 2 минуты 24,63 секунды, но Юлия после долгого перелета не добрала до необходимого результата целых пять секунд.

Важный нюанс: по условиям нейтрального статуса Ефимовой на месте нельзя общаться со СМИ. Поэтому об эмоциях пловчихи и условиях ее выступления на карибском острове мы может судить только по одному источнику. Через журналиста Павла Лысенкова Юлия поведала болельщикам, что еще в пятницу соревнованиям в открытом бассейне мешали сильный дождь и ветер. Некоторые старты переносили из-за угрозы молнии. После финала неудачной для россиянки стометровки ветром сорвало палатки организаторов, и оставшиеся заплывы вообще отменили.

Как бы то ни было, специалисты изначально скептически относились к попыткам Юлии пробиться в Париж. Она постоянно надеялась, что «расплывется». Но резко прибавить в результатах Ефимовой могло помочь только чудо. При этом национальная федерация звездной спортсменке не помогала, хотя и не препятствовала.

— Юлия использовала все шансы, которые у нее были. А других у нее нет, — сказал «Известиям» президент Всероссийской федерации плавания (ВФП), четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников.

— Ефимова — молодец, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» популярный комментатор Дмитрий Губерниев. — Под лежачий камень вода не течет, и она хотя бы пыталась. Юлии надо сказать огромное спасибо за всё, что она сделала для российского и мирового плавания, она суперзвезда. Очевидно, что ей просто не совсем повезло на Багамах. Погода внесла свои коррективы, так бы она один норматив точно выполнила. Но хочу сказать, что очень многим нашим бесхребетным пловцам, пусть они на меня не обижаются, нужно брать пример с Ефимовой.

В своей карьере Ефимова участвовала в четырех Олимпиадах. В активе Юлии три медали: бронза Лондона-2012 (брасс 200 м) и два серебра в Рио-2016 (брасс 100 м и 200 м). На Играх-2008 в Пекине у Юлии было одно четвертое и два пятых места, на Играх-2020 в Токио — пятое место на дистанции 100 м брассом.

Добавим, что как минимум один российский пловец выступит в Париже. В своих соцсетях об этом сообщил 25-летний Евгений Сомов.



— Я рад сообщить, что мне предоставлен нейтральный статус, что позволяет мне участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже! — написал Сомов.



Евгений живет и тренируется в США. В мае на турнире в Атланте он проплыл 100 метров брассом за 58,72 секунды, что превышает рекорд России.