На пляже в Стамбуле обнаружили гидроцикл с Украины со взрывчаткой

В Стамбуле на пляже Чаталджа обнаружен начиненный взрывчаткой гидроцикл, который, предположительно, может принадлежать Военно-морским силам (ВМС) Украины. Об этом 25 июля сообщает телеканал Haber Global, со ссылкой на заявление губернатора города.

Водный мотоцикл заметили утром дежурившие на пляже спасатели. Подойдя поближе к машине, они поняли, что в ней находится подозрительное снаряжение. После чего проинформировали об этом полицию.

«По предварительным данным, гидроцикл, принадлежащий ВМС Украины, дрейфовал и достиг стамбульского побережья Чаталджа», — отмечает телеканал.

По данным агентства IHA, на гидроцикле также были установлены видеокамеры, а внутри, помимо взрывчатки, размещена некоторая военная техника. Отмечается, что морское транспортное средство доставят в пункт военной инспекции для расследования уголовного дела.

Минобороны РФ регулярно сообщает об уничтожении украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря. 30 мая силами Черноморского флота было уничтожено сразу четыре таких катера. Днем ранее еще три катера ВМС Украины были уничтожены в северо-западной части Черного моря. Уточнялось, что они направлялись в сторону полуострова Крым. Так, два из них Киев потерял около 11:00 мск, еще один — вечером в 18:30 мск.

Кроме того, в ноябре 2022 года сообщалось, что турецкий рыбацкий катер подорвался на дрейфующей украинской мине в Черном море. Инцидент произошел в северо-западном регионе Турции Кыркларели. Поврежденную лодку доставили на ремонт в порт Игнеада. Пострадавших не было.