Тело пропавшей в Омске 15-летней школьницы из Москвы нашли в реке
В реке Иртыш нашли тело пропавшей ранее в Омске 15-летней школьницы Евангелины Алешкиной из Москвы. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба управления МВД России по Омской области.
«Сегодня около 18:20 часов возле лодочной станции в районе улицы 3-й Островской в Иртыше обнаружено тело 15-летней девочки. <...> Поисковые мероприятия завершены», — говорится в Telegram-канале ведомства.
В следственном управлении СК России по Омской области сообщили, что продолжается расследование уголовного дела по факту случившегося.
Поиски школьницы велись с 22 июля, она пропала в тот день днем. По предварительной информации, девочка ушла перед вылетом в аэропорт гулять по парку Победа, семья собиралась вернуться в Москву. Ее искали добровольцы и сотрудники правоохранительных органов.