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Росфинмониторинг внес экс-адвоката Новикова в перечень террористов и экстремистов

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Бывший адвокат Илья Новиков (признан в РФ иноагентом) внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Соответствующая запись появилась на сайте ведомства в четверг, 25 июля.

До этого Новиков был заочно приговорен к 8,5 года колонии за распространение фейков о Вооруженных силах России (ВС РФ).

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Ранее, в декабре 2023 года, в отношении бывшего адвоката было возбуждено уголовное дело о государственной измене. По данным ведомства, после начала спецоперации России на Украине в 2022 году Новиков добровольно уехал из РФ и вступил в ряды теробороны Украины. Он прошел военную подготовку и теперь занимается пропагандой и участвует в боевых действиях.

30 ноября 2022 года, МВД России объявило Новикова в розыск. Тогда статья, по которой разыскивался Новиков, не уточнялась.

За несколько дней до этого, 25 ноября, Министерство юстиции РФ включило Новикова в реестр физлиц-иноагентов.

В мае дискредитирующие образ Вооруженных сил (ВС) РФ высказывания делала вдова блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) Юлия на YouTube. В своем заявлении она поддержала Украину, при этом ее действия подпадают под ст. 207.3 Уголовного кодекса (УК) РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ или войска национальной гвардии РФ»).

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