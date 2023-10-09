ФСБ России возбудила против бывшего адвоката Новикова дело о госизмене

В отношении бывшего адвоката Ильи Новикова (признан в России иноагентом) возбуждено уголовное дело о государственной измене. Об этом 9 октября сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, после начала спецоперации России на Украине в 2022 году Новиков добровольно уехал из РФ и вступил в ряды теробороны Украины. Он прошел военную подготовку и теперь занимается пропагандой и участвует в боевых действиях.

«В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена в форме перехода на сторону противника»)», — отмечается в сообщении ЦОС ФСБ России.

Ранее, 30 ноября 2022 года, МВД России объявило Новикова в розыск. Тогда статья, по которой разыскивался Новиков, не уточнялась.

За несколько дней до этого, 25 ноября, Министерство юстиции РФ включило Новикова в реестр физлиц-иноагентов. Тогда сообщалось, что во время своей работы Новиков защищал интересы украинской летчицы Надежды Савченко, а также экс-президента Украины Петра Порошенко.