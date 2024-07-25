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Мурашко рассказал о данных ему умными гаджетами советах сбросить лишний вес

Мурашко признался, что умные гаджеты сообщили ему о наличии лишних 6 кг веса
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в четверг, 25 июля, признался, что телефон и другие умные гаджеты сообщили ему о наличии лишних 6 кг в весе.

«Мой телефон и мои приборы, которые я использую достаточно активно для того, чтобы следить за весом, за состоянием определенных функций, они мне говорят, что надо сбросить 6 кг», — поделился он на форуме «Здоровое общество».

По словам главы ведомства, питание является одним из важных факторов, которые влияют на работоспособность и эмоциональный фон. Министр также призвал не употреблять лишнюю пищу и включить в рацион больше овощей и фруктов.

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Ранее, 24 июля, Мурашко рассказал, что россияне стали ощущать себя на 10 лет моложе. По его словам, на сегодняшний день достигшие 40 лет сограждане чувствуют себя на 30 лет, а 50-летние — на 40.

17 июня руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин рассказал, что нарушение сна может способствовать появлению лишних килограммов. По его словам, нарушение структуры сна может приводить к сокращению выработки соматотропного гормона, необходимого для расщепления жира в организме. Также из-за плохого сна в организме снижается уровень нейропептида орексина, что тоже способствует увеличению массы тела.

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