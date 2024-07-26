Россияне рассказали о своем отношении к интимной переписке

Дейтинг-сервис Mamba провел опрос и выяснил, как россияне относятся к интимной переписке (секстингу) на начальном этапе знакомства и часто ли его практикуют. Оказалось, что 46% мужчин готовы к отношениям после секстинга, в то время как 73% россиянок считают это пустой тратой времени. Результаты есть в распоряжении «Известий» в пятницу, 26 июля.

Как показал опрос, понятие сексинга знакомо большинству россиян, но отношение мужчин и женщин к этому очень разное. 61% мужчин практикуют обмен эротическим контентом, но только с теми женщинами, которые им нравятся. Женщины также делают это, но в три раза реже (20%). При этом для 72% мужчин секстинг — обязательный элемент романтики, так как это, по их мнению, подогревает страсть. С этим утверждением согласно лишь 27% женщин, а остальные считают, что секстинг просто не нужен.

Чувства, которые вызывает эротический контент у женщин и мужчин, также абсолютно разные. Только 6% мужчин посчитают это непристойным. Большинство отметили такие эмоции, как «уважение за смелость» и «радость», если женщина участвует в секстинге. У женщин ситуация ровно обратная: 58% женщин ассоциируют секстинг с чем-то непристойным, 17% воспримут это спокойно, и только 8% будут откровенно рады.

В том, кому же принадлежит инициатива, мнения кардинально расходятся. Только 2% женщин ответили, что решение начать «заигрывать по-взрослому» принадлежит им. При этом 23% мужчин утверждают, что именно женщины начинают первыми. Еще 59% мужчин ответили, что интимные переписки завязываются только по обоюдному согласию, но это подтверждают лишь 14% женщин. Оставшиеся 84% утверждают, что секстинг — это всегда инициатива мужчины.

74% женщин убеждены, что к обмены эротическим контентом лучше переходить, когда у пары начались отношения. 11% женщин считают секстинг приемлемым в первые недели знакомства, еще 9% нужно пару месяцев, но есть и 6% женщин, которые готовы «раскрывать карты» в первый день общения. Мужчины смотрят на это по-другому: 42% из них готовы начать в первый день, если новая знакомая не возражает, 32% всё же нужно пару недель, 20% считают, что секстинг приемлем только в отношениях. И 6% подумают пару месяцев.

50% женщин не захотят идти на свидание после секстинга, а еще 27% считают, что мужчины, склонные к виртуальным забавам, никогда не встречаются в оффлайне. С ними согласны только 5% мужчин. То же самое касается и отношений: только 9% мужчин исключают серьезные отношения после секстинга, все остальные готовы к продолжению. В противоположность этому 70% женщин считают, что мужчины, инициирующие эротическую переписку, не способны на отношения, но 30% женщин всё же видят в них серьезный потенциал.

Что касается личных границ в секстинге, то мужчины и женщины сходятся в том, что всё должно быть по взаимному согласию, без принуждения и уважительно.

44% мужчин считают неприемлемым просить собеседницу скинуть эротический контент, также для них важна вежливость в общении (37%). У женщин на первом месте стоит личный комфорт (54%), на втором — отсутствие принуждения (41%), а на третьем «умеренность»: 18% ответили, что они против сильно откровенных фото и видео.

Ранее в июле Mamba провела опрос среди россиян и выяснил, что треть женщин готовы резко расстаться с партнером, в то время как мужчины преимущественно должны всё взвесить в течение нескольких месяцев. При этом инициаторами расставания чаще становятся женщины.