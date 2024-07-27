День крещения Руси — трогательные открытки и поздравления

Ежегодно 28 июля Русская православная церковь (РПЦ) отмечает один из важнейших религиозных праздников — День крещения Руси. В 2024 году он выпадает на воскресенье. «Известия» рассказывают, как князь Владимир сделал христианство главной религией своей страны, а также делятся яркими открытками к этому знаменательному событию.

28 июля — православный праздник День крещения Руси

Отмечать День крещения Руси на государственном уровне в 2008 году предложил от имени Архиерейского собора РПЦ патриарх Алексий II. Эта инициатива была одобрена руководством страны, и два года спустя Дмитрий Медведев, занимавший в то время пост президента России, подписал указ об учреждении новой памятной даты. Праздновать ее было решено в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, благодаря которому христианство стало основной религией Древней Руси.

Как и большинство его подданных, князь Владимир был язычником. Однако со временем он осознал, что у этой религии есть существенный недостаток — в ней слишком много богов, из-за чего между почитателями разных идолов нередко вспыхивают конфликты. Тогда князь задумался об установлении единой веры, которая способствовала бы укреплению государства.

Согласно «Повести временных лет», Владимир призвал послов из соседних государств, чтобы они рассказали ему о своей религии. Первыми ко двору прибыли волжские булгары, исповедовавшие ислам. Однако князю эта религия пришлась не по душе из-за аскетичности богослужений и строгого запрета на алкоголь.

Следом приехали послы из других стран, однако и их вероучения правитель Руси отверг. Интерес князя вызвали только слова православного проповедника из Византии о сотворении мира и Страшном суде.

Затем Владимир отправил своих людей в «в болгары», «в немцы» и «в греки», чтобы они лично убедились в том, какая религия лучше. Вернувшись, послы поведали о роскошных богослужениях в константинопольском соборе Святой Софии, поражающих размахом и красотой. Для Владимира это стало окончательным аргументом в пользу православия.

По мнению историков, при выборе веры князь руководствовался не только религиозными, но и политическими соображениями. Принятие христианства укрепило бы связи Руси с Византией и другими европейскими странами. Кроме того, бабушка Владимира, равноапостольная княгиня Ольга, сама исповедовала православие, поэтому с основами этой веры князь был знаком.

Однако гордый правитель Руси не желал, приняв христианство, становиться подданным Византийской империи. Поэтому он пошел на соседей войной, захватил город Корсунь (Херсонес) и потребовал у императора Василия II отдать ему в жены свою сестру Анну. Тот согласился, но выдвинул встречное условие — Владимир должен креститься. Князь согласился.

По легенде, незадолго до свадьбы Владимир внезапно ослеп. Однако сразу после проведения таинства крещения он вновь обрел зрение и сказал, что наконец увидел «Бога истинного». После этого Анна всё же стала женой русского князя, и в 988 году они вместе вернулись в его владения.

В том же году Владимир прибыл в Киев и крестил своих сыновей и бояр. Он также приказал уничтожить всех идолов и отправил в народ проповедников, которые рассказывали о Христе и Евангелие. После этого князь приступил к крещению подданных.

Первое массовое таинство было совершено в Киеве, на берегу Днепра. По приказу князя туда явились все горожане, включая стариков и детей. Затем коллективные крещения прошли в Ростове, Суздале, Муроме и других русских городах. Тем не менее на окончательное установление христианства и вытеснение языческих верований потребовалось несколько веков.

Впервые на государственном уровне День крещения Руси отпраздновали при Алексее III в 1888 году. Торжества проводились по случаю 900-летия принятия православия в России. Тысячелетний юбилей этого события отметили и в советское время, в 1988 году. А в 2010 году праздник получил фиксированную дату и стал ежегодным.

День крещения Руси в 2024 году — картинки, открытки

Накануне Дня крещения Руси в православных храмах по всей России проходит всенощное бдение, а следующие за ним утренние и вечерние службы проводятся по уставу. В полдень в окрестностях храмов и монастырей звучит колокольный звон.

Верующие также принимают участие в праздничных молебнах и крестных ходах. В Москве процессия традиционно движется от Успенского собора к памятнику князю Владимиру на Боровицком холме.

В честь праздника организуют и светские мероприятия. Официальные лица выступают с поздравлениями, на площадях устраивают концерты, ярмарки, исторические фестивали и представления. По телевидению транслируют документальные и художественные фильмы о князе Владимире и других деятелях того времени. Православные каналы ведут трансляции богослужений в крупнейших храмах страны.

День крещения Руси в 2024 году — поздравления

День крещения Руси — значимый праздник для всех православных россиян. Поздравить с ним можно верующих родственников, друзей или коллег. Это хороший повод поделиться с близкими людьми своей любовью, пожелать им благополучия, счастья и достижения заветных целей.

«Поздравляю с Днем крещения Руси! Пусть в этот великий праздник Господь услышит твои молитвы и направит на верный путь. Желаю тебе крепкого здоровья, мира в душе, любви к ближнему и крепости веры».

«Мои дорогие, поздравляю с великим праздником! В День крещения Руси желаю вам мирного неба, праведной и счастливой жизни. Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и уважение, а дети растут благородными и честными людьми».

«Много веков назад равноапостольный князь Владимир принес в нашу страну свет православной веры. Сегодня мы с благодарностью вспоминаем эти события и от души поздравляем всех верующих россиян! Желаем вам здоровья, мира, семейного счастья и благополучия»

«С Днем крещения Руси! Пусть память об этом великом событии дарит вам радость и благодать. Будьте счастливы, берегите свет веры в своей душе, и пусть Господь хранит вас на сложном жизненном пути».

Ранее «Известия» поделились открытками и поздравлениями с Днем Петра и Февронии Муромских.