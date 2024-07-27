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День крещения Руси — трогательные открытки и поздравления

День крещения Руси отметят в РФ 28 июля
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Фото: РИА Новости
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Ежегодно 28 июля Русская православная церковь (РПЦ) отмечает один из важнейших религиозных праздников — День крещения Руси. В 2024 году он выпадает на воскресенье. «Известия» рассказывают, как князь Владимир сделал христианство главной религией своей страны, а также делятся яркими открытками к этому знаменательному событию.

28 июля — православный праздник День крещения Руси

Отмечать День крещения Руси на государственном уровне в 2008 году предложил от имени Архиерейского собора РПЦ патриарх Алексий II. Эта инициатива была одобрена руководством страны, и два года спустя Дмитрий Медведев, занимавший в то время пост президента России, подписал указ об учреждении новой памятной даты. Праздновать ее было решено в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, благодаря которому христианство стало основной религией Древней Руси.

Как и большинство его подданных, князь Владимир был язычником. Однако со временем он осознал, что у этой религии есть существенный недостаток — в ней слишком много богов, из-за чего между почитателями разных идолов нередко вспыхивают конфликты. Тогда князь задумался об установлении единой веры, которая способствовала бы укреплению государства.

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Согласно «Повести временных лет», Владимир призвал послов из соседних государств, чтобы они рассказали ему о своей религии. Первыми ко двору прибыли волжские булгары, исповедовавшие ислам. Однако князю эта религия пришлась не по душе из-за аскетичности богослужений и строгого запрета на алкоголь.

Следом приехали послы из других стран, однако и их вероучения правитель Руси отверг. Интерес князя вызвали только слова православного проповедника из Византии о сотворении мира и Страшном суде.

Затем Владимир отправил своих людей в «в болгары», «в немцы» и «в греки», чтобы они лично убедились в том, какая религия лучше. Вернувшись, послы поведали о роскошных богослужениях в константинопольском соборе Святой Софии, поражающих размахом и красотой. Для Владимира это стало окончательным аргументом в пользу православия.Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По мнению историков, при выборе веры князь руководствовался не только религиозными, но и политическими соображениями. Принятие христианства укрепило бы связи Руси с Византией и другими европейскими странами. Кроме того, бабушка Владимира, равноапостольная княгиня Ольга, сама исповедовала православие, поэтому с основами этой веры князь был знаком.

Однако гордый правитель Руси не желал, приняв христианство, становиться подданным Византийской империи. Поэтому он пошел на соседей войной, захватил город Корсунь (Херсонес) и потребовал у императора Василия II отдать ему в жены свою сестру Анну. Тот согласился, но выдвинул встречное условие — Владимир должен креститься. Князь согласился.

По легенде, незадолго до свадьбы Владимир внезапно ослеп. Однако сразу после проведения таинства крещения он вновь обрел зрение и сказал, что наконец увидел «Бога истинного». После этого Анна всё же стала женой русского князя, и в 988 году они вместе вернулись в его владения.Фото: Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

В том же году Владимир прибыл в Киев и крестил своих сыновей и бояр. Он также приказал уничтожить всех идолов и отправил в народ проповедников, которые рассказывали о Христе и Евангелие. После этого князь приступил к крещению подданных.

Первое массовое таинство было совершено в Киеве, на берегу Днепра. По приказу князя туда явились все горожане, включая стариков и детей. Затем коллективные крещения прошли в Ростове, Суздале, Муроме и других русских городах. Тем не менее на окончательное установление христианства и вытеснение языческих верований потребовалось несколько веков.

Впервые на государственном уровне День крещения Руси отпраздновали при Алексее III в 1888 году. Торжества проводились по случаю 900-летия принятия православия в России. Тысячелетний юбилей этого события отметили и в советское время, в 1988 году. А в 2010 году праздник получил фиксированную дату и стал ежегодным.

День крещения Руси в 2024 году — картинки, открытки

Накануне Дня крещения Руси в православных храмах по всей России проходит всенощное бдение, а следующие за ним утренние и вечерние службы проводятся по уставу. В полдень в окрестностях храмов и монастырей звучит колокольный звон. Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Верующие также принимают участие в праздничных молебнах и крестных ходах. В Москве процессия традиционно движется от Успенского собора к памятнику князю Владимиру на Боровицком холме.

В честь праздника организуют и светские мероприятия. Официальные лица выступают с поздравлениями, на площадях устраивают концерты, ярмарки, исторические фестивали и представления. По телевидению транслируют документальные и художественные фильмы о князе Владимире и других деятелях того времени. Православные каналы ведут трансляции богослужений в крупнейших храмах страны.Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

День крещения Руси в 2024 году — поздравления

День крещения Руси — значимый праздник для всех православных россиян. Поздравить с ним можно верующих родственников, друзей или коллег. Это хороший повод поделиться с близкими людьми своей любовью, пожелать им благополучия, счастья и достижения заветных целей.

«Поздравляю с Днем крещения Руси! Пусть в этот великий праздник Господь услышит твои молитвы и направит на верный путь. Желаю тебе крепкого здоровья, мира в душе, любви к ближнему и крепости веры».

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«Мои дорогие, поздравляю с великим праздником! В День крещения Руси желаю вам мирного неба, праведной и счастливой жизни. Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и уважение, а дети растут благородными и честными людьми».

«Много веков назад равноапостольный князь Владимир принес в нашу страну свет православной веры. Сегодня мы с благодарностью вспоминаем эти события и от души поздравляем всех верующих россиян! Желаем вам здоровья, мира, семейного счастья и благополучия»Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

«С Днем крещения Руси! Пусть память об этом великом событии дарит вам радость и благодать. Будьте счастливы, берегите свет веры в своей душе, и пусть Господь хранит вас на сложном жизненном пути».

Ранее «Известия» поделились открытками и поздравлениями с Днем Петра и Февронии Муромских.

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