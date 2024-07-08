С Днем Петра и Февронии: самые красивые открытки, православные поздравления

Каждый год 8 июля православная церковь чтит память благоверных Петра и Февронии Муромских, житие которых считается образцом христианского супружества. Святых издревле почитают как покровителей брака и семейного очага. К дню их памяти «Известия» подготовили открытки и трогательные поздравления.

8 июля — православный праздник День святых Петра и Февронии Муромских

Историю любви святых супругов изложил в «Повести о Петре и Февронии Муромских» известный церковный писатель XVI века Ермолай-Еразм. Основой для нее послужили устные народные сказания. Необычный сюжет, наполненный чудесами и романтикой, отдалил произведение от классического жития святых, но сделал его по-настоящему всенародным. Повесть с удовольствием читали и пересказывали люди всех сословий и возрастов.

По преданию, некогда Муромом правил князь по имени Павел. Однажды его постигло несчастье — к его жене в облике самого князя стал приходить крылатый змей. Никто не знал, как победить его, пока княгиня обманом не выведала у чудовища тайну — змею суждено умереть от «Петрова плеча, от Агрикова меча».

Избавителем от напасти стал родной брат Павла по имени Петр. Он сумел найти чудесный меч и заколол змея, но сам заболел проказой от его отравленной крови. Никакие лекарства не помогали герою, и тогда он отправился в рязанские земли на поиски умелого целителя.

В селе Ласково Петр нашел девушку по имени Феврония — дочь простого собирателя дикого меда. Она обещала вылечить князя, если тот возьмет ее в жены. Петр согласился и получил избавление от болезни, однако слово свое не сдержал, откупившись дарами. Вернувшись в Муром, он вновь покрылся язвами и был вынужден снова обратиться к целительнице за помощью. В этот раз князь выполнил обещание и взял Февронию в жены.

После смерти Павла на престол взошел Петр. Бояре были недовольны его женой, но не смогли заставить князя расстаться с избранницей. Тогда они изгнали святых супругов из родных земель. Однако вскоре Муром охватила смута, и посрамленные бояре были вынуждены призвать своего государя обратно.

Много лет Петр и Феврония мудро и справедливо правили своим народом. Незадолго до смерти они оба приняли монашеский постриг. Супруги завещали похоронить себя в одном гробу с тонкой перегородкой. Однако когда они скончались, монахи решили положить их в отдельные гробницы, как того требовали монастырские правила.

Наутро Петр и Феврония чудесным образом вновь оказались вместе. Их опять разделили, но чудо повторилось. После этого иноки не решились больше пренебрегать последней волей святых и похоронили их в одном гробу.

Православная церковь канонизировала муромских князя и княгиню в XVI веке. Сейчас их мощи находятся в Свято-Троицком монастыре Мурома.

Красивые открытки и картинки с Днем Петра и Февронии

В День Петра и Февронии в православных храмах проходят праздничные богослужения. Верующие молятся святым о семейном благополучии, избавлении от недугов, рождении детей, здоровье близких.

Пары, планирующие свадьбу, приезжают в муромский Свято-Троицкий монастырь, чтобы попросить у священника благословения на брак. День Петра и Февронии также считается удачным для заключения гражданского союза в загсе. Однако венчание в праздник не совершается, так как он выпадает на Петров пост, во время которого проведение этого таинства запрещено.

После службы многие верующие устраивают скромное застолье в семейном кругу. Традиционным угощением в праздник считается постный пирог, который делят между домочадцами, чтобы привлечь в дом счастье и благополучие. Некоторые предпочитают просто проводить время с супругами и детьми в парках, на природе или городе.

К дню памяти святых в России приурочен и светский праздник — День семьи, любви и верности. Неофициально его отмечали с 2008 года, а в 2022 году по указу президента торжество получило статус государственного.

В честь праздника во многих российских городах проходят концерты, семейные конкурсы, флешмобы и акции. С наибольшим размахом его отмечают в Муроме — на родине благоверного князя Петра. На улицах города разворачиваются ярмарки, фестивальные и реконструкторские площадки, выставки и лектории.

С Днем Петра и Февронии: лучшие поздравления в прозе своими словами

День Петра и Февронии — всенародный праздник, посвященный любви и сохранению семейных ценностей. Поздравить с ним можно родственников, друзей, знакомых, верующих и атеистов. Теплые слова в этот день могут стать напоминанием о том, как важно ценить своих близких и поддерживать теплые отношения с домочадцами.

«Поздравляю с Днем Петра и Февронии! Пусть ваша семья всегда будет дружной и любящей. Смело ведите к новым горизонтам корабль вашего семейного счастья — вместе вам будут по плечу любые шторма и самые высокие волны!»

«В этот чудесный праздник желаю тебе искренней любви, мира в душе, взаимопонимания в отношениях с близкими и исполнения самых светлых надежд. Пусть святые Петр и Феврония берегут твой семейный очаг от бед и несчастий, а вера и мудрость укажут путь даже в самые сложные времена».

«Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с этим чудесным семейным праздником — Днем Петра и Февронии! На примере этих святых мы учимся верности, уважению, кротости и любви. Желаю вам дорожить своими близкими, ценить каждое мгновение в их объятиях, хранить в душе доброту и православную веру!»

«С Днем Петра и Февронии, мои дорогие! Вы мое самое драгоценное сокровище, мой свет и моя моя надежда. В этот праздник семьи и любви желаю вам оставаться здоровыми и счастливыми. Пусть невзгоды обходят вас стороной, а удача белой птицей летит прямо в руки. Берегите друг друга, помните, что у вас есть близкие люди, которые поддержат в любом начинании».

Ранее «Известия» рассказали об истории и традициях Дня семьи, любви и верности.