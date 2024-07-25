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Выход игры S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли на ноябрь 2024 года

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Фото: GSC Game World
dzen
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Выход компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли с начала сентября на 20 ноября 2024 года. Об этом в четверг, 25 июля, сообщили ее разработчики из компании GSC Game World.

«Мы знаем, что вы уже устали ждать, и мы очень ценим ваше терпение. Мы берем два дополнительных месяца, чтобы иметь возможность исправить больше багов», — написали авторы игры на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Последний раз выход S.T.A.L.K.E.R. 2 откладывали до 5 сентября. По словам разработчиков, очередной перенос необходим для того, чтобы исправить все баги.

Игру анонсировали еще в 2010-м. Спустя восемь лет создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 снова сообщили, что собираются выпустить ее, однако дату релиза не указали. С тех пор выход игры множество раз переносился.

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В марте 2023 года инсайдеры опубликовали 16 Гб украденных данных у разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2. Там были карты с метками локаций, тесты анимаций и визуальных эффектов, дизайн-документов, описание кат-сцен, подробности о создании игрового мира, а также элементы сценария игры.

В том же месяце российские хакеры 13 марта поделились с «Известиями» концепт-артом стартовой локации из S.T.A.L.K.E.R. 2, а также скриншотом одной из локаций, которые ранее нигде не публиковались.

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