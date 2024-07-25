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В Чехии указали на бессмысленность переговоров по Украине без участия РФ и КНР

Президент Чехии Павел: без РФ и КНР переговоры о мире на Украине бессмысленны
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Фото: REUTERS/UKRAINIAN ARMED FORCES
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Переговоры по мирному урегулированию на Украине бессмысленны без участия России и Китая. Обь этом в четверг, 25 июля, заявил президент Чехии Петр Павел.

«Без России и Китая за столом переговоров действительно не будет никаких мирных переговоров», — приводит его слова агентство ČTK.

По его словам, в интересах стран, которые еще не присоединились к мирному процессу, чтобы вопросы урегулирования были решены в соответствии с международным правом.

Павел также отметил на роль Китая, который несомненно является важным глобальным игроком «в экономике, в финансах, но он не является таковым, например, в политике обеспечения мира», добавила «Газета.Ru».

Зеленский всё чаще говорит о переговорах с Россией. И вот почему

В последнее время на Украине всё чаще говорят о переговорах с РФ. Так, 24 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в разговоре с главой МИД Китая Ван И о готовности государства к переговорам с российской стороной.

Реагируя на это, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга заявила, что у Москвы нет веры киевскому режиму. Кроме того, она отметила, что заявления украинской стороны могут быть связаны с выборами президента в США и попытками Украины продвинуть свою формулу урегулирования ситуации.

Россия со своей стороны неоднократно предлагала начать мирные переговоры по решению конфликта. Президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что страна всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он.

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