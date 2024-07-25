Извержение вулкана на Камчатке повлияло на маршруты зарубежных авиакомпаний
Извержение вулкана Безымянный на Камчатке не оказало влияния на рейсы российских авиакомпаний, однако иностранным перевозчикам, пролетавшим транзитными рейсами, пришлось скорректировать свои маршруты в связи с природным явлением. Об этом 25 июля сообщили в Росавиации.
«Природное явление сказалось на полетах только иностранных перевозчиков, выполняющих транзитные полеты из Северной Америки в Юго-Восточную Азию», — цитирует сообщение ТАСС.
Как пояснили в ведомстве, зарубежные авиаперевозчики для безопасности полетов пользуются обходными маршрутами через воздушное пространство над Магаданом и Хабаровском.
Ранее 25 июля в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Камчатке сообщили, что вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту 12 км, ему присвоен «красный» код авиационной опасности. Отмечалось, что пепловый шлейф распространился в восточном направлении в сторону Берингова моря.