Обвиняемого в подрыве машины в Москве могли завербовать дистанционно

Фигуранта уголовного дела о подрыве внедорожника Toyota Land Cruiser на севере Москвы Евгения Серебрякова могли завербовать в России, сейчас выясняется, дистанционно или нет. Об этом в четверг, 25 июля, сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах.

«Серебрякова могли завербовать, когда он находился в России. Дистанционным путем или нет, это сейчас выясняется», — указано в сообщении.

Следователи изучают личные данные фигуранта и его социальные сети. Изучается также возможное наличие украинского следа в деле.

Ранее старший брат обвиняемого рассказал, что тот давно интересовался историей Украины. Он знал мову и польский языки, но семье не говорил, что поддерживает Киев.

Внедорожник взорвался на парковке около жилого многоквартирного дома в Москве накануне. В результате пострадал мужчина, которому оторвало конечности. Женщина, сидевшая рядом, получила рваные раны лица. Как было установлено, причиной взрыва стала детонация неизвестного предмета, который был установлен в машине.

По данным источника «Известий», пострадавший оказался военнослужащим. Взрывное устройство находилось под водительским сиденьем. Подозреваемый, который заложил взрывчатку, мог, предположительно, приехать к дому военного на такси. Вероятно, преступление было совершено по заданию украинских спецслужб.

Дело о подрыве передали в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ Следственного комитета РФ. Там рассказали, что личность подозреваемого установлена. В этот же день россиянин, подозреваемый в подрыве, был задержан в Турции. Следствие попросило суд заочно арестовать фигуранта.