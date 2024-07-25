Путин направил президенту Эфиопии телеграмму с соболезнованиями из-за оползней

Президент России Владимир Путин направил телеграмму лидеру Эфиопии Сахле-ворк Зевде и премьер-министру страны Абийю Ахмеду, где выразил соболезнования в связи с оползнями на юге африканского государства. Документ размещен 25 июля на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями сходов оползней на юге вашей страны», — написал президент.

Он попросил передать семьям погибших слова сочувствия и поддержки, а всем раненым — пожелания скорее выздороветь.

Ранее в этот день агентство Reuters сообщило, что при оползнях, произошедших в течение недели на юге Эфиопии из-за сильных дождей, погибли 257 человек, и это число, по информации властей, может возрасти до 500. Поиски погибших и пострадавших осложняются риском дальнейших оползней — дожди не прекращаются.

В Непале 12 июля при падении двух автобусов в реку из-за схода оползня как минимум 60 человек пропали без вести. Инцидент произошел примерно в 100 км от Катманду. Три пассажира смогли спастись до падения транспортных средств в реку, эти люди госпитализированы.