Не менее 60 человек пропали без вести в Непале из-за схода оползня
В Непале из-за оползня два пассажирских автобуса упали в реку, в результате случившегося как минимум 60 человек считаются пропавшими без вести. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщил канал France24.
«Два автобуса, один с 24 пассажирами, а другой с 42 пассажирами, были снесены оползнем в реку Тришули. Мы не уверены в общем количестве [пропавших] людей, потому что автобусы могли подобрать других [пассажиров] по дороге», — заявил чиновник непальского района Читван Химананда Бхусал.
Инцидент произошел примерно в 100 км к западу от столицы Катманду на шоссе, соединяющем города Нараянгхат и Муглинг. В двух автобусах в совокупности находились не менее 66 человек, но троим пассажирам удалось спастись до падения в реку. В настоящее время они находятся в больнице.
Ранее, 27 мая, сообщалось, что в Папуа — Новой Гвинеи после схода мощного оползня под завалами нашли тела более 2 тыс. человек. Также агентство RTE отметило, что оползень нанес серьезный ущерб стране и ее экономике.
Оползень сошел на деревню Каокалам в провинции Энга примерно в 600 км к северо-западу от столицы страны Порт-Морсби 23 мая. Также он заблокировал подъездную дорогу к городу Поргера, где находится большой золотой рудник.