Два человека погибли и пять пострадали в ДТП в Челябинской области
Два легковых автомобиля столкнулись в Челябинской области. Предварительно, погибли два человека и пятеро пострадали. Об этом 25 июля в своем Telegram-канале сообщила региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла на территории Усть-Катавского городского округа на 1628-м км автодороги М-5 «Урал» (Москва — Челябинск).
Детали и информация о виновнике ДТП выясняются. Из-за аварии было временно затруднено движение транспорта.
Ранее, 12 июля, в Златоусте Челябинской области столкнулись два трамвая. Пострадала женщина, она скончалась в больнице. В результате случившегося травмы также получили водитель одного из трамваев и шесть пассажиров.
Позже сообщалось о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан»).