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Под Челябинском один человек погиб и семь пострадали в ДТП с двумя трамваями

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Фото: t.me/ugibdd74
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В Златоусте Челябинской области один человек погиб, семь пострадали в ДТП с двумя трамваями. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Авария произошла в 11:35 по местному времени (09:35 мск) на проспекте Гагарина. Два транспортных средства столкнулись, после чего один из трамваев совершил наезд на пешехода, им оказалась женщина примерно 60 лет.

«В результате ДТП травмы получили водитель трамвая и шесть пассажиров, а пешеход скончалась в медицинском учреждении», — отметил начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Златоустовскому городскому округу региона подполковник полиции Евгений Ярушин

Правоохранители работают на месте происшествия, устанавливают обстоятельства случившегося.

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