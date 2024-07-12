Под Челябинском один человек погиб и семь пострадали в ДТП с двумя трамваями
В Златоусте Челябинской области один человек погиб, семь пострадали в ДТП с двумя трамваями. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщили в Госавтоинспекции региона.
Авария произошла в 11:35 по местному времени (09:35 мск) на проспекте Гагарина. Два транспортных средства столкнулись, после чего один из трамваев совершил наезд на пешехода, им оказалась женщина примерно 60 лет.
«В результате ДТП травмы получили водитель трамвая и шесть пассажиров, а пешеход скончалась в медицинском учреждении», — отметил начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Златоустовскому городскому округу региона подполковник полиции Евгений Ярушин
Правоохранители работают на месте происшествия, устанавливают обстоятельства случившегося.
Ранее, 7 июля, в Рязанской области пять человек погибли в ходе аварии на 331-м км автодороги Р-22 «Каспий». Еще один 15-летний пассажир с травмами различной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение. Полиция проводит проверку обстоятельств случившегося.