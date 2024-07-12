В Челябинской области возбуждено уголовное дело после ДТП с трамваями
Следователи в Челябинской области возбудили уголовное дело по факту гибели человека при ДТП с двумя трамваями. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ (СУ СК) по региону.
Дело возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан»).
«На месте происшествия работают следователи и следователь-криминалист, для выяснения причин произошедшего проводится комплекс первоначальных следственных действий», — сообщили в Telegram-канале ведомства.
Авария произошла в этот день в 11:35 по местному времени (09:35 мск) на проспекте Гагарина в Златоусте. Два транспортных средства столкнулись, после чего один из трамваев совершил наезд на пешехода, им оказалась женщина примерно 60 лет. В ходе ДТП женщина скончалась от полученных повреждений, семь человек получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.