В Костроме возбудили дело об организации незаконной миграции

Следователи полиции Костромской области возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции. Об этом 25 июля сообщили в Telegram-канале «МВД Медиа».

«С июня прошлого года 20-летний уроженец Узбекистана, временно проживающий в Москве, оказывал содействие другим иностранцам в оформлении и приобретении подложных документов. <...> Получая заказ от соотечественников и выходцев из других стран ближнего зарубежья, фигурант связывался с лабораторией, изготавливающей поддельную печатную продукцию», — говорится в сообщении.

После того, как документы были готовы, злоумышленник передавал их заказчику, в день он обрабатывал от пяти до шести заявок. Задержание мужчины произошло в Москве, когда тот готовил конверты с бумагами для заказчиков, один из которых находился в Костроме.

Он подозревается в нарушении ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконного въезда в Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в Российской Федерации или незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации»). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее, 17 июля, полиция задержала организатора и членов преступной группировки по подозрению в организации нелегальной миграции. По подозрению в его совершении задержаны предполагаемый организатор преступной группы — уроженец Республики Таджикистан и трое инспекторов отдела по вопросам миграции ОМВД по Кировскому району Ленинградской области.